اتحاد الصحفيين العرب يشيد بانعقاد مؤتمر نقابة فلسطين

قالت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب، إنها تابعت بكل اهتمام أعمال المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين وسط حضور كبير من الصحفيين الذي شكل علامة إيجابية للمسيرة الديمقراطية التي ننشدها جميعا فى فلسطين.

انعقاد مؤتمر الصحفيين الفلسطينيين

وبارك الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الخميس، انعقاد هذا المؤتمر وبالصورة التي اطلعنا عليها واطلع عليها الجميع فإننا نشد على أيدي زملائنا فى نقابة الصحفيين الفلسطينيين والتي نحرص دوما على وجودها نقابة مهنية وقوية وموحدة من اجل فلسطين كل فلسطين التي هي محور نضالنا وقضيتنا الأولى.

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حوار مع الأمانة العامة

ويأمل الاتحاد من الصحفيين الذين غابوا عن المؤتمر أو لديهم بعض التحفظات البدء بحوار هادئ مع الأمانة العامة للنقابة لإنهاء تلك الإشكالات والشروع بصيغة تحترم العمل الصحفي للنقابة وبآليات تخدم فلسطين وتقوي من عضد الصحفيين الفلسطينيين وهم يواجهون سلطات الاحتلال الغاشم التي فتكت بأرواح عزيزة من أبناء شعبنا الفلسطيني الأبي وزملائنا الصحفيين وما جريمة قتل الشهيدة شيرين بو عاقلة إلا تأكيد على نهج الاحتلال السيئ وأفعاله المخالفة لكل المعايير في العالم.

وأكد الاتحاد أنه مستعد لإرسال وفد إلى فلسطين أن رغب الزملاء لحضور هذه الجلسة الودية التي ننشد جميعا أن تكون مخرجاتها دعما جديدا لقوة النقابة ووحدتها والأسرة الصحفية الفلسطينية.