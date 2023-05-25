ندوة حول الحماية القانونية للعلامة التجارية بالأعلى للثقافة

أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان: (الحماية القانونية للعلامة التجارية)، نظمتها لجنة حماية الملكية الفكرية..

بحضور مقررها الدكتور حسام لطفى، وإدارت الندوة الدكتورة إلهام مبروك، مُدرسة القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وشارك فيها كل من: الدكتور أسامة المليجى؛ أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتحدث حول: (الحماية القانونية الإجرائية للعلامة التجارية)، والباحث القانونى حمادة فرحات أبو يوسف وتناول: (دور المحامى فى التعامل مع الانتهاكات القانونية للعلامة التجارية)، فيما جاءت مشاركة الأستاذة دينا حامد جمعة؛ معاونة وزير التجارة الداخلية، بواسطة تطبيق "زووم"، وتناولت دور مصلحة العلامات التجارية فى حماية العلامة التجارية الأجنبية، وذلك عوضًا عن مشاركة الدكتور إبراهيم حسن عشماوى؛ مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذى اعتذر عن الحضور بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

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قيمة العلامة التجارية

أكدت الدكتورة إلهام مبروك أن أهمية قيمة العلامة التجارية تتمثل فى كونها عنصرًا مهمًا فى أى نشاط تجارى؛ حيث تمثل هُوية المنتج أو الخدمة وتساعد فى التفريق بينها وبين منتجات أو خدمات الأطراف الأخرى، وأشارت إلى حرص دول العالم على توفير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب العلامات التجارية.

ثم تحدث الدكتور أسامة المليجى موضحًا أن المشرع المصرى اهتم بحماية العلامات التجارية وتسجيلها لدى الجهات المختصة، وذلك بموجب ما ينص عليه القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. وأشار إلى أن الحماية الإجرائية للعلامة التجارية فى مصر تتضمن حزمة من الإجراءات مثل:

مطالبة المخالف بالتوقف عن استخدام العلامة التجارية؛ حيث يمكن لصاحب العلامة التجارية المطالبة بإيقاف استخدام العلامة التجارية من قبل الأطراف الأخرى التى تنتهك حقوق الملكية الفكرية. هذا يمكن تحقيقه عن طريق رفع دعوى أمام المحاكم المصرية.

إجراء البحث عن المخالفات؛ فيمكن لصاحب العلامة التجارية الاتصال بالجهات القانونية فى مصر، مثل الإدارة العامة لشؤون الملكية الفكرية وحماية الحقوق الأدبية والفنية، للحصول على معلومات حول المخالفين واستخدام العلامات التجارية بشكل غير قانونى.

تقديم شكوى رسمية؛ فيستطيع صاحب العلامة التجارية تقديم شكوى رسمية للإدارة العامة لشؤون الملكية الفكرية وحماية الحقوق الأدبية والفنية فى مصر، وذلك للحصول على الحماية القانونية اللازمة.

الملاحقة الجزائية: يمكن لصاحب العلامة التجارية رفع دعوى جنائية ضد المخالفين والمزورين، وذلك من أجل تطبيق العقوبات القانونية عليهم.

الحصول على تعويضات مادية وقانونية: يمكن لصاحب العلامة التجارية المطالبة بالحصول على تعويضات مادية وقانونية في حالة تسبب التعدي على العلامة التجارية في خسائر مادية.

وفى مختتم حديثه أكد أنه يجب على صاحب العلامة التجارية دراسة الإجراءات القانونية المتاحة لحماية حقوقه، والتشاور مع محامٍ متخصص فى حقوق الملكية الفكرية لتقديم المشورة والدعم اللازمين له لحماية حقوقه بشكل فعال فى إطار القانون المصرى.

حماية العلامات التجارية

ثم تحدث الباحث القانونى حمادة أبو يوسف مؤكدًا أهمية دور المحامين وما يقدموه من دور أساسى فى عملية حماية العلامات التجارية وتطبيق القانون عليها؛ ففى حالة حدوث انتهاكات قانونية للعلامة التجارية، يتحمل المحامى مسئولية تقديم المشورة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق القانونية للعلامة التجارية.

من بين الاتفاقيات الدولية المهمة فى هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية التى تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك حماية العلامات التجارية حول العالم. كما يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية الجمارك الافريقية واتفاقية التجارة الحرة الأمريكية وغيرها.

وفى مختتم حديثه أكد أن المحامى أيضًا يعمل فى ذات الإطار على تقديم المشورة القانونية لعملائه حول استخدام العلامات التجارية على الإنترنت والتعامل مع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية فى العالم الرقمى، كما يمكن للمحامى أيضًا تقديم المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالعلامات التجارية فيما يتعلق بالتصنيع والتسويق والتوزيع وغير ذلك من جوانب الأعمال التجارية المختلفة.

تحدثت دينا حامد موضحة أن مصلحة العلامات التجارية هى جهاز حكومى مصرى يتبع وزارة التجارة والصناعة، وتعد المصلحة هى الجهة المسئولة عن تسجيل وحماية العلامات التجارية فى مصر. وتهدف مصلحة العلامات التجارية إلى توفير بيئة تجارية مواتية للشركات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

ومن أبرز مهام مصلحة العلامات التجارية فى مصر:

1- تسجيل العلامات التجارية والاختام التجارية والأسماء التجارية والشعارات والرموز التجارية والأشكال والتصاميم وغيرها من العلامات التجارية.

2- حماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية المسجلة في مصر، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاستخدام غير المصرح به للعلامة التجارية.

3- دراسة الطلبات المقدمة لتسجيل العلامات التجارية والاختام التجارية والأسماء التجارية وإصدار التراخيص اللازمة لاستخدامها.

4- تقديم الاستشارات والنصائح في مجال حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

5- المشاركة في تطوير القوانين واللوائح المتعلقة بحماية العلامات التجارية والملكية الفكرية فى مصر.

وفى مختتم حديثها أكدت أن مصر تلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، مما يوفر لحاملى العلامات التجارية الأجنبية الحصول على الحماية الكاملة لعلاماتهم التجارية فى مصر؛ حيث تقدم المصلحة لحاملى العلامات التجارية الأجنبية خدمة تسجيل علاماتهم التجارية، مما يضمن الحماية ضد أى استخدام غير مصرح به لتلك العلامات التجارية. وتقوم المصلحة بإجراء فحص شامل للعلامة التجارية للتأكد من عدم تعارضها مع علامات تجارية أخرى مسجلة سابقًا فى مصر، وبالإضافة إلى ذلك يمكن لحاملى العلامات التجارية الأجنبية تقديم شكوى لدى مصلحة العلامات التجارية فى حالة وجود أى انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو استخدام غير مصرح به للعلامة التجارية. وتتخذ المصلحة جميع الإجراءات اللازمة لحماية العلامة التجارية وتطبيق القانون وفقًا لكل حالة.