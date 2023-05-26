كيف انتهت الحرب الأهلية الأمريكية بعد صراع مدمر بين الشمال والجنوب؟

في مثل هذا اليوم من عام 1865 انتهت الحرب الأهلية الأمريكية، التي اشتعلت بين ولايات الشمال وولايات الجنوب سنة 1861 وانتصرت ولايات الشمال وفرضت قيمها التي ما زالت تحكم أمريكا حتى الآن.

قصة الحرب الأهلية الأمريكية

الحرب الأهلية الأمريكية، هي صراعات داخلية حدثت داخل الولايات المتحدة في الفترة من عام 1861 إلى 1865، واجه فيها الاتحاد (الولايات المتحدة) الانفصاليين في إحدى عشر ولاية جنوبية مجتمعة معا لتكون الولايات الكونفدرالية الأمريكية، وفاز الاتحاد بهذه الحرب التي ما زالت تعدّ الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

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في يناير عام 1861، من بين 34 ولاية أمريكية أعلنت سبع ولايات في الجنوب انفصالها عن الولايات المتحدة وتشكيل الولايات الكونفدرالية بسبب رفضها إلغاء العبودية.

تفاصيل هجوم الانفصاليين وتأميم ولايات الجنوب في أمريكا

اندلعت الحرب في 12 أبريل 1861 عندما هاجم الانفصاليون حصون الولايات المتحدة، ومنها حصن سمتر في تشارلستون، بولاية كارولينا الجنوبية وقد توسعت الكونفدرالية لتشمل إحدى عشرة ولاية إضافية وطالبت بولايتين حدوديتين (كنتاكي وميزوري)، وانضمت الأراضي الهندية والأجزاء الجنوبية من الأراضي الغربية لأريزونا ونيو مكسيكو واندرجت تحت الكونفدرالية لتصبح أريزونا الكونفدرالية.

لم تعترف حكومة الولايات المتحدة دبلوماسيا بالكونفدرالية، كما أنه لم يعترف بها من قبل أي دولة أجنبية على الرغم من اعتراف بعض الدول مثل بريطانيا وفرنسا بأنها قوة محاربة، لتنتهي الحرب باستسلام جميع الجيوش الانفصالية وحل الحكومة الكونفدرالية.

استمرت الحرب الأهلية أربع سنوات من القتال العنيف، وخلفت نحو 750 ألف قتيل، وما زالت حتى الآن النسبة الأعلى في مقتل جنود أمريكيين طوال تاريخ البلاد، كما دمرت الحرب أجزاء كبيرة من البنى التحتية في الجنوب.

انهارت الكونفدرالية وتحرر 4 ملايين من العبيد معظمهم بعد إعلان لينكولن لتحرير العبيد. تلا الحرب عصر إعادة الإعمار (1863-1877)، مع عملية استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز الحكومة الوطنية، ومنح الحقوق المدنية للعبيد المحررين في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن العبودية، حُرمت تمامًا في مثل هذا اليوم من عام 1865 بالولايات المتحدة العبودية، بعد أن تسببت القضية في تقسيم الأمّة وإشعال الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت من عام 1861 إلى عام 1865.

والعبودية أو الرِّقُّ مصطلح يُشير إلى حالة امتلاك إنسان لإنسان آخر، ويطلق على المالك اسم السَّيِّد وعلى المملوك اسم العَبْد والجمع عَبِيد أو عِبَاد أو الأَمَة والجمع إماء أو الرقيق والجمع أَرِقَّاء.