إطلاق أول خدمة خطوط طيران K9 Jets لنقل الحيوانات الأليفة

سيودع سكان بعض المدن الأوروبية قلقهم من الاضطرار لترك حيواناتهم الأليفة خلال رحلاتهم يعانون من الوحدة في أماكن التخزين بالطائرات.

خطوط طيران للكلاب

فبعد أن كانت تجبر غالبية خطوط الطيران في أوروبا ركابها إما بعدم اصطحاب حيواناتهم الأليفة أو السماح بوضعها في قسم تخزين الحقائب، أصبح الآن هناك خطوط طيران جديدة مخصصة فقط لنقل الحيوانات الأليفة في رحلات جوية هي خطوط طيران K9.



وتقول مجلة "تايم أوت"، إن شركة خطوط طيران K9 Jets، توفر رحلات طيران يمكن خلالها اصطحاب الحيوانات الأليفة على متن الرحلة، بدفع تكلفة مقعد للحيوان الأليف المسافر برفقة مالكه.

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وبدأت هذه الشركة، بتوفير رحلات تتاح خلالها اصطحاب الحيوانات الأليفة، من وإلى مدن نيويورك وباريس ولندن ولشبونة.

والرحلات التي توفرها شركة خطوط الطيران K9 Jets لاصطحاب الحيوانات الأليفة على متن الرحلة، تكون على حسب الطلب، وتخصص لها طائرات خاصة.

وتقدم الشركة خيارين لكل مسافر مصطحب لحيوانه الأليف على متن خطوطها، إما دفع قيمة مقعد للحيوان، أو تركه للجلوس على أرضية الطائرة من الداخل، مع دفع نفقات إضافية أقل في التكلفة.

وتقول مجلة "تايم أوت"، إن شركة خطوط طيران K9 Jets، تعرض قيمة المقعد الواحد على متن رحلاتها بتكلفة تصل لحوالي 9000 دولار، تشمل وجبة خفيفة خلال الرحلة ومرطبات وضريبة مضافة.

وهذا النوع من الرحلات، يوفر على المسافرين برفقة حيواناتهم الأليفة، الإجراءات الروتينية الاعتيادية التي يخضعون لها في العادة خلال محاولتهم السفر عبر الخطوط الجوية التقليدية.



وتتيح خطوط طيران K9 Jets للمسافرين الصعود مباشرة إلى متن الطائرة برفقة حيوانهم الأليف، كما لم يتم ذكر حد أقصى تسمح به الشركة لعدد الحيوانات التي يمكن اصطحابها على متن الرحلة الواحدة.

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