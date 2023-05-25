الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

محافظ القليوبية: زيادة ميزانية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع، فيتو

التقى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة خطة المحافظة لعام 2023/2024 وزيادة ميزانيتها لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية ودفع عجلة العمل بالمشروعات الحالية للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على الجميع فضلًا عن التعرف على مطالب واحتياجات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

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ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فضلا عن المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
حيث التقى محافظ القليوبية بكل من  النواب  اللواء مجدي سيف و محمد مدينة والنائب عمرو درويش  درويش مرعي والدكتورة ايرين سعد وحافظ عمران والسيد  عزيز سابق.

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وأوضح المحافظ أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي في إطار مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة لافتًا إلى أهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به القيادات البرلمانية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة التي ساهمت بشكل مباشر في مساندة الجهود التنفيذية في مختلف قطاعات العمل بما يصب في صالح المواطن.


وخلال اللقاء تم النقاش حول أبرز المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على  أرض المحافظة ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ونسب تنفيذها وحجم الإنجاز التي وصلت إليه لدفع العمل بها والانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين كما ناقش عددًا من القضايا الجماهيرية في القطاعات التعليمية والصحية والتموينية والشباب والرياضة فضلا عن طلبات النواب المقدمة موجهًا الجهات التنفيذية بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين. 
وناقش المحافظ عدد من تلك الطلبات من بينها إنشاء مجمع مواقف ووحدة مرور بمدينة طوخ ومقترح حل المشكلة المرورية لنفق الحدادين وتطوير سوق سرياقوس بالخانكة واقامة سوق حضاري بمدين قليوب واستكمال رصف وتأهيل الشوارع الرئيسية بمدينة قليوب ورصف طريق ميت حلفا من الاتجاهين واستكمال تبطين ترعة يمن بشبين القناطر الخيرية وتغطية ترعة كشمير بالخانكة وإنشاء مجمع مواقف وجراج متعدد الطوابق بشبين القناطر وأخر بمدينة شبرا الخيمة ليستوعب السيارات المنتشرة بالشوارع. ورصف الشوارع بمراكز بنها بالقري التي تم الانتهاء من ادخال المرافق بها وإنشاء مجمع خدمات بمدينة الخصوص.


وأكد الهجان أن الدولة تبذل قصارى جهدها لاستكمال خطط التنمية من أجل المواطنين وتوفير الخدمات كافة لهم مشيرًا إلى أن تحقيق مصلحة المواطن هو هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة منوهًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين..


جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء عبدالله عاشور السكرتير العام والأستاذ محمد رجب مدير عام التخطيط والمتابعة والاستاذة منال عوض مدير الشئون المالية والإدارية والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والأستاذ عادل السيد مدير إدارة الاتصال السياسي.

 

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ القليوبية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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