ضوابط استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات

مواقف انتظار المركبات صداع كبير في رأس المجتمع المصري، إذ تشكل المواقف العشوائية في الشوارع والقائمين عليها مشكلة كبيرة سواء لأصحاب السيارات الذين يتعرضون لابتزاز كبير من الكثيريين، او المنازل التي تستخدم أسفلها في عمل مواقف عشوائية ما يخترق خصوصيتهم، لهذا تصدى قانون انتظار المركبات لهذه المشكلات من الناحية التشريعية.

تنظيم السيارات في الشوارع

وحدد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار السيارات بالشوارع ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، خطوات الحصول على رخصة مزاولة مهنة السايس.

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وتنص المادة 4 من القانون على: تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط استخراج رخصة مزاولة مهنة للسايس

وفقا لقانون انتظار المركبات يجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة رقم 5 من قانون تنظيم انتظار السيارات: يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

شروط الحصول على رخص العمل سايس

ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أما المادة رقم 6 من القانون فتنص على: يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.

ضوابط الارتقاء بمهنة السايس

حدد قانون تنظيم انتظار المركبات والمعروف بـ“قانون السايس” عدة ضوابط محددة للارتقاء بهذه المهنة، وعلى رأسها الكتابة والقراءة بما يساعد في التخلص من العشوائية في الشارع المصري الذي انتهك على مستويات عدة بسبب سوء التنظيم.

متى يتم إلغاء رخصة السايس؟

هل القراءة والكتابة شرط حصول السايس على تصريح مزاولة مهنة؟

ويجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.

ويجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات.

وتؤل نسبة٧٠٪ من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

عقوبات مخالفة تعريفة الانتظار فى قانون السايس

حدد قانون السايس أيضًا عقوبات للمخالفين لتعريفة الانتظار، حيث لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وتكون الشركة مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.