الخميس 25 مايو 2023
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رياضة

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة 2023

الناشئين،فيتو
الناشئين،فيتو

اختبارات الناشئين 2023، أعلن نادي غزل المحلة مواعيد اختبارات الناشئين 2023 لاختيار مواهب جديدة لضمهم لفرق قطاع الناشئين موسم 2023-2024.

وكشف مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل عن  مواعيد اختبارات قطاع الناشئين تحت قيادة محمد جنيدى مدير القطاع.


‎وتشهد اختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة هذا العام اهتماما بالغا من جانب مجلس إدارة النادي من أجل دعم القطاع بالعناصر المتميزة، حيث من المنتظر إقامة الاختبارات خارج مدينة المحلة للبحث عن المواهب المتميزة واكتشافها أملا في أن تكون فرق الناشئين بالنادي خير داعم للفريق الأول بالنادي.

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‎وتنطلق الاختبارات التي ستقام على ملاعب النادي يوم 2 يونيو المقبل، بينما تبدأ الاختبارات خارج ملاعب نادي غزل المحلة يوم 2 يوليو.

 

مواعيد اختبارات غزل المحلة 2023 

وجاءت مواعيد اختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة مقسمة على الأسابيع التالية 

موعد الأسبوع الأول لاختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة 

موعد الأسبوع الثاني لاختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة 

موعد الأسبوع الثالث لاختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة 

موعد الاسبوع الرابع لاختبارات الناشئين بنادي غزل المحلة 

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية


ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.

 

الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3

 اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

 

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.


شروط التقدم لاختبارات الناشئين

وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2013 وأكبر سن مواليد 2001.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.

 

مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية

اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.

 

متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟

ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.

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