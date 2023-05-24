رشاد عبده يكشف طرق استفادة الاقتصاد المصري من أزمة الديون الأمريكية

الديون الأمريكية، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن أزمة الديون الأمريكية ستلحق الضرر بالعالم كله وستكون الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررا في حالة مجيء شهر يونيو دون سداد الديون التي عليها وهذا ما دفع الحكومة الأمريكية في الكونجرس أن تفرض حد اقتراض قدره 31.4 تريليون دولار في يناير الماضي أما عن استفادة مصر من مشكلة الديون الأمريكية فليس هناك أي استفادة لنا إلا في حالة تقوية الاقتصاد المصري.

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مشكلة الدولار فى مصر

الديون الأمريكية، وأكد في تصريح خاص لـفيتو أن سعر الدولار لدينا يتوقف على العرض والطلب فكلما زاد الطلب على الدولار ارتفع السعر في حين أنه يمكن أن ينخفض الدولار في العديد من دول العالم ولكنه يرتفع لدينا وبالتالي لابد من تقوية الاقتصاد المصري حتى نستفيد من الديون الأمريكية وخير مثال لذلك أن روسيا خرج منها تقرير يقول أنها ثامن اقتصاد في العالم رغم الحرب الروسية الأوكرانية.

آليات تقوية الاقتصاد المصري

الديون الأمريكية، وتابع: لتقوية الاقتصاد المصري لابد من تشجيع الاستثمار واتباع سياسات نقدية مستقرة إلى جانب القضاء على البيروقراطية بالإضافة إلى دعم المستثمر الذي لديه مشكلات وعمل بنية تحتية مع تثبت سعر صرف الدولار.

تحذيرات وزيرة الخزانة الأمريكية بشأن الديون

في 17 مايو الجاري، أطلقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تحذيرا من أنه لن تتمكن الحكومة من سداد الديون حتى أوائل يونيو المقبل، مما قد يؤدي إلى كارثة على المستوى الوطني والعالمي، وحثت البيت الأبيض بقيادة جو بايدن والكونجرس الذي يجلس على رأس قيادته كيفين مكارثي لاتخاذ إجراءات عاجلة لرفع سقف الديون الأمريكية.

أزمة سقف الدين الأمريكي

ولا تزال إدارة بايدن عالقة في مواجهة مع الجمهوريين في الكونجرس بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية، وذلك قبل أسبوعين فقط من الخط الأحمر قبل تخلف أمريكا عن الوفاء بالتزاماتها للمرة الأولى.

وفرضت الحكومة الأمريكية في الكونجرس حد اقتراض قدره 31.4 تريليون دولار في يناير، وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن البلاد قد تنفد من السيولة النقدية في وقت مبكر من 1 يونيو إذا لم يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من الوصول إلى صفقة لرفع سقف الديون.

وفي 1 مايو، كتبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قائلة إن أموال الحكومة قد تنفد قبل الوفاء بالتزاماتها القانونية بحلول الأول من يونيو على أقرب تقدير.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية: "لقد تعلمنا من مأزق حد الدين السابق أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الديون يمكن أن يتسبب في ضرر جسيم للأعمال التجارية وثقة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".

ما هو ارتفاع سقف الديون؟

وتم رفع سقف الديون الأمريكية آخر مرة إلى 31.4 تريليون دولار في 16 ديسمبر 2021 وكانت المرة الأخيرة التي ضربت فيها الولايات المتحدة سقف الديون في عام 2011، وأدت إلى مواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين، مما أدى إلى فوضى في الأسواق وتم تجنب التخلف عن السداد بصعوبة من خلال صفقة منتصف الليل لرفع الحد الأقصى، لكن الآثار المتتالية على الاقتصاد استمرت لأشهر.

ما هو سقف الدين X-date؟

سقف الدين "X-date" هو التاريخ الذي لن تكون فيه الحكومة الفيدرالية قادرة على دفع فواتيرها وقد تتخلف عن السداد.

وكتبت يلين في خطاب إلى الكونجرس في الأول من مايو الجاري أنه "من المستحيل التكهن على وجه اليقين بالتاريخ المحدد" لنفاد أموال الحكومة لسداد ديونها، ولكن قد يكون ذلك في الأول من يونيو.

هل يمكن لبايدن رفع سقف الديون بموجب التعديل الرابع عشر؟

وقال بايدن في مؤتمر صحفي يوم 9 مايو الجاري إنه يستكشف استخدام التعديل الرابع عشر للعمل حول سقف الديون، على الرغم من أنه أشار إلى أن "إلقاء نظرة" على شرعية استخدام التعديل الرابع عشر سيستغرق "شهورًا مقبلة".

والتعديل الرابع عشر، الذي تم تمريره بعد الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن الـ18، قدم في الغالب المواطنة والحماية المتساوية بموجب القانون لجميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، بما في ذلك المستعبدون سابقًا ولكن القسم الرابع من التعديل يشير إلى سداد الديون حيث نص على: "لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة، الذي يصرح به القانون، بما في ذلك الديون المتكبدة لدفع المعاشات التقاعدية والمكافآت مقابل الخدمات في قمع التمرد أو التمرد".

وقد يؤدي استدعاء التعديل الرابع عشر لرفع سقف الدين من جانب واحد إلى مخاوف واعتراضات قانونية محتملة وفي السابق، استكشف الرئيس باراك أوباما استخدام التعديل الرابع عشر لرفع سقف الديون، لكنه تراجع عنه في النهاية.