قانون حماية البيانات الشخصية، 5 حالات تؤدي إلى إلغاء التراخيص

قانون حماية البيانات الشخصية، حددت المادة ( ٢٩ ) من قانون حماية البيانات الشخصية الحالات التي يصدر فيها إلغاء التراخيص الخاصة بالتسويق الإلكتروني أو المتحكم أو المعالج للبيانات الشخصية.

ويجــوز للمركز إلغــاء الترخيــص أو التصـــريح أو الاعتمـــاد بعـــد إصــداره في أي مـن الحـالات الآتيـة:

١ - مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

٢ - عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

٣ - تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.

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٤ - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.

٥ - صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.



قانون حماية البيانات الشخصية

حماية البيانات الشخصية، والمادة ( 24 ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.

والمادة (17) من قانون حماية البيانات الشخصية تنص على أن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

١ - الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

٢ - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

٣ - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

٤ - الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

٥ - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

حماية البيانات الشخصية

والمادة ( 18 ) من قانون حماية البيانات الشخصية يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

١ - الغرض التسويقي المحدد.

٢ - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.

قانون حماية البيانات الشخصية

٣ - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المبـاشر.