الأربعاء 24 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يوضح الحكمة من قرار الدعوة للصلاة على النبي الجمعة المقبلة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،فيتو

أثار قرار وزارة الأوقاف حول الدعوة للصلاة على النبي في كافة مساجد الجمهورية بعد صلاة الجمعة المقبلة، التي سيكون موضوع الخطبة  فيها “فضل الصلاة على النبي”، حالة من التساؤلات حول الحكمة وراء هذا القرار. 

وزير الأوقاف يوضح الحكمة من قرار خطبة الجمعة القادمة 

من جانبه، حرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على توضيح الحكمة من القرار الذي لاقى استحسانًا كبيرًا لدى الشارع المصري والرأي العام.

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وأوضح وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " قائلا: "مقصدنا أن نملأ الدنيا كلها تلاوة وذكرا وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا القصد وتقبل منا يا رب العالمين ".

وأكد "جمعة" أن ذلك يأتي تطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة، موضحا أنه تقرر أن تصدح جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية:

صيغة الصلاة على النبي في خطبة الجمعة

 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
 

دار الإفتاء توضح حكم الدعوة للصلاة على النبي عقب خطبة الجمعة

ومن جانبها حرصت دار الإفتاء على توضيح الحكم الشرعي في الدعوة التي اطلقتها وزارة الأوقاف حول تخصيص الصلاة على النبي في كافة مساجد الجمهورية بعد صلاة الجمعة.
وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انه بخصوص الدعوة للاجتماع للصلاة على النبي يوم الجمعة:

1. الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات.

2. الاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى.

3. نصَّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة.

4. ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيه من العبادات المطلقة المشروعة في الأصل بدون تقييد؛ فتصحُّ على كل هيئة وحال في أي وقت -إلا ما جاء النهي عنه- وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة.

5. نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
 

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بيان عاجل من دار الإفتاء حول قرار الدعوة للصلاة على النبي عقب خطبة الجمعة

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صيغة الصلاة على النبي المقرر تطبيقها عقب صلاة الجمعة المقبلة

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