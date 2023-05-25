الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر بأريحا

قوات الاحتلال الإسرائيلي،
قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أصيب ستة فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول للإصابات داخل المخيم.

وأفاد مراسل الغد  بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت، الأربعاء، مخيم عقبة جبر وسط عمليات إطلاق نار كثيف بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

وأضاف أن نحو 50 آلية عسكرية وعدد من الجرافات، اقتحمت المخيم من عدة جهات مدعومة مسيرات من طراز درون للمراقبة والاستطلاع، فيما تحاصر قوات الاحتلال منزلًا.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قامت باقتحام العديد من المنازل وقامت بمداهمتها ودمرت محتوياتها، لافتًا إلى أنه تمت مداهمة ما يقرب من 30 منزلًا حتى الآن. وقال شهود عيان إن جرافات الاحتلال قامت بإغلاق طريق الهلال المؤدي إلى المخيم بالسواتر الترابية بالإضافة إلى عدة طرق أخرى.

 

الجيش الإسرائيلي 

من جهتها قالت القناة 14 العبرية، إن “الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية واسعة في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، والهدف منها اعتقال عدد من المطلوبين الفلسطينيين والبحث عن أسلحة”.

أجرى وفد ضم 20 ممثلًا دبلوماسيًّا من دول أوروبية ونشطاء سلام، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية إلى بلدة سبسطية في نابلس شمال الضفة الغربية للاطلاع على "انتهاكات" إسرائيل خاصة للمناطق الأثرية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

وصرح ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، للصحفيين خلال الزيارة، بأن بلدة سبسطية "أرض فلسطينية محتلة بمجملها، وللفلسطينيين الحق في البقاء فيها".

وقال بورجسدورف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "زرت هذا الموقع قبل سنوات، ويضم آثارًا تاريخية وحضارية، وللأسف بعد كل هذه السنوات، أصبح الوضع أكثر سوءًا".

وأضاف أن "هناك الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع المحلي في سبسطية جراء الآثار المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد بورجسدورف على الوقوف "مع المواطن الفلسطيني في كل ما يواجهه في جميع المناطق، بغض النظر عن التسميات، وكلها محتلة وللمواطن الفلسطيني الحق في البقاء فيها".

وأكد أن "سبسطية أرض فلسطينية، وإسرائيل بموجب القانون الدولي ملزمة بعدم القيام بأي إجراء مخالف"، لافتًا إلى "أن أية إجراءات ومخططات إسرائيلية تتم فيها هي مخالفة للقانون الدولي".

 

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