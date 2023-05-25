اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل عروسه بعد 48 ساعة من الزفاف بالغربية

عروس الغربية، تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفى هندى وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعي وإكرامي رمضان يوسف ومصطفى محمد درويش اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل عروسة في قرية نفيا مركز طنطا خلال عيد الفطر الماضي بعد مرور 48 ساعة فقط على زفافهما.

ومن المقرر سمع الدفاع في جلسة اليوم.

وكانت المحكمة أجلت أمس نظر الجلسة لحين ندب محامي للمتهم.

وترجع أحداث القضية حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة عروس لم يمضِ على زواجها 48 ساعة تدعى "آية. ح.ا"، داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها " محمد. ا، 29 عامًا"، ومقيمان بعزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.



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رصدت فيتو فى لقاء من أمام مجمع محاكم طنطا محافظة الغربية عقب أولى جلسات المتهم بقتل عروسة بمدينة طنطا مع شقيقتها ووالدتها التي روت أن المجني عليها جائتهم في رؤيا وتحكي لهن تفاصيل الواقعة بالكامل .

وكانت محكمة جنايات طنطا قرر ظهر اليوم خلال أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروسه بعد 48 ساعة جواز بقرية نفيا بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية تلك القضية المعروفة إعلاميا بعروس طنطا والمتهم فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بتأجيلها للغد لحين ندب محام للمتهم.



واصطحبت قوة أمنية من قسم ثان طنطا المتهم من محبسه بالقسم إلى محكمة الجنايات لحضور أولى جلسات المحاكمة المتهم فيها بقتل عروسه بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسم باستخدام سكين المطبخ.

وشهدت قاعة محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة وصول أسرة عروس طنطا برفقتها عدد من الأقارب وأهالي قرية نفيا بدائرة مركز طنطا مرتدين الملابس السوداء حيث سيطر الحزن الشديد عليهم ومرددين عبارات: عاوزين القصاص.. عاوزين حق بنتنا.

كما شهدت جلسة المحاكمة تشديدات أمنية من قبل قوات أمن الغربية حيث تم فرض كردون أمني بمحيط قاعة المحاماة.

دموع وصراخ تتعالى من الأم بعد أن كان يملأ بيتهم الشهر الماضي الفرح والزغاريد لزواج ابنتهم المجني عليها ولكن سرعان ما تحولت الزغاريد إلى عويل وبكاء عقب مقتل العروس وجلوسها داخل المحكمة تنتظر مصير القاتل.





وكانت قد التقت "فيتو" أسرة "اية الشبيني"عروس طنطا التي قتلت علي يد زوجها بعد ٤٨ ساعة من حفل زفافهما من داخل قرية نفيا محافظة الغربية بالتحديد أمام مقبرتها للتعرف علي القصة الحقيقية وراء تلك الجريمة من والدتها وباقي أسرتها.



في بداية اللقاء قالت أم العروسة نسكن في منزل ريفي بقرية نفيا بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وإبنتي حاصلة علي مؤهل عالي ولها أخ وأخت وكانت تعمل مدرسة في حضانة لتساعد في الإنفاق على أشقائها وتمت خطبتها منذ ٨ شهور وكانت سعيدة ومبسوطة بالعريس وجهزناها وقبل كتب الكتاب سألتها أنتي موافقة تتجوزيه وأكدت لي إنها سعيدة ومبسوطة بيه معرفش إيه اللى حصل ومش مصدق لحد دلوقتى إنها ماتت.

"الستات في السوق بيقولولي..الحقى يا أختي بنتك مدبوحة".. هكذا قالت أم العروس المكلوم من الحسرة على فلذة كبدها إنها سمعت بالخبر بعد ساعات من السيدات أثناء نزولها لشراء مستلزمات المنزل وصباحية العروسة من سوق القرية يخبرنها بأنهم عثروا على نجلتها مذبوحة داخل منزل الزوجية.

وأكدت والدة العروس القتيلة أن «ابنتها شقيقة تبلغ من العمر ٢٥ عامًا وأن طوال فترة الخطوبة لم يبدُ على خطيبها أي علامات للمرض النفسي قائلًا: كان غلبان وفي حاله وآخر لقاء به ووصيته عليها يوم الصباحية.

وأضافت أم العروس أن نجلها ذهب إلى شقيقته وقام زوجها بفتح الباب مشيرًا إلى أنه كان يمسك بسكين وملابسه ملطخة بالدماء فسأله: هل تقوم بذبح الفراخ في الصباحية.. فابتسم وقال له آه.. ادخل.. وسلم عليَّ وأغلق الباب وهرب مؤكدًا أن العريس هرب سليمًا ولم يكن مصابًا فيما حاول اللحاق به ولكن دون فائدة مشيرًا إلى أنه قام بنقل شقيقته إلى المستشفى ولكنها كانت فارقت الحياة.

وأشارت أم العروس القتيلة أن تقرير الطب الشرعي أكد أن نجلتها عذراء.

فيما طالبت أسرة العروس بحق ابنتها والكشف عن سبب قيام زوجها بفعل ذلك رافضين تلقي واجب العزاء فيها حتى يتم القصاص من الجاني.