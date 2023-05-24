شقيقة عروس طنطا: أختي جاتلي في رؤيا وحكتلي تفاصيل مقتلها (فيديو)

التقت “فيتو” أمام مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية شقيقة عروس طنطا المقتولة على يد زوجها، ووالدتها.

جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس طنطا.

وقالت شقيقة الضحية إن شقيقتها جاءت إليها في المنام وكشفت لها تفاصيل مقتلها على يد زوجها.

وكانت محكمة جنايات طنطا قررت تأجيل القضية إلى الغد.



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وكانت قوة أمنية من قسم ثان طنطا اصطحبت المتهم من محبسه بالقسم إلى محكمة الجنايات لحضور أولى جلسات المحاكمة.

وشهدت قاعة محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة وصول أسرة عروس طنطا برفقتها عدد من الأقارب وأهالي قرية نفيا بدائرة مركز طنطا مرتدين الملابس السوداء حيث سيطر الحزن الشديد عليهم ومرددين عبارات: عاوزين القصاص.. عاوزين حق بنتنا.

كما شهدت جلسة المحاكمة تشديدات أمنية من قبل قوات أمن الغربية حيث تم فرض كردون أمني بمحيط قاعة المحاماة.

وكانت "فيتو" التقت أسرة "آية الشبيني"عروس طنطا التي قتلت على يد زوجها بعد 48 ساعة من حفل زفافهما من داخل قرية نفيا محافظة الغربية بالتحديد أمام مقبرتها للتعرف على القصة الحقيقية وراء تلك الجريمة من والدتها وباقي أسرتها.



في بداية اللقاء قالت أم العروسة: “نسكن في منزل ريفي بقرية نفيا بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وابنتي حاصلة على مؤهل عال ولها أخ وأخت وكانت تعمل مدرسة في حضانة لتساعد في الإنفاق على أشقائها وتمت خطبتها منذ 8 شهور وكانت سعيدة ومبسوطة بالعريس وجهزناها وقبل كتب الكتاب سألتها أنتي موافقة تتجوزيه وأكدتلي إنها سعيدة ومبسوطة بيه معرفش إيه اللى حصل ومش مصدق لحد دلوقتى إنها ماتت”.

"الستات في السوق بيقولولي..الحقى يا أختي بنتك مدبوحة".. هكذا قالت أم العروس الملكوم من الحسرة على فلذة كبدها إنها سمعت بالخبر بعد ساعات من السيدات أثناء نزولها لشراء مستلزمات المنزل وصباحية العروسة من سوق القرية يخبرنها بأنهم عثروا على نجلتها مذبوحة داخل منزل الزوجية.

وأكدت والدة العروس القتيلة أن «ابنتها شقيقة تبلغ من العمر 25 عامًا وأن طوال فترة الخطوبة لم يبدُ على خطيبها أية علامات للمرض النفسي قائلًا: كان غلبان وفي حاله وآخر لقاء به ووصيته عليها يوم الصباحية.

وأضافت أم العروس أن نجلها ذهب إلى شقيقته وقام زوجها بفتح الباب مشيرًا إلى أنه كان يمسك بسكين وملابسه ملطخة بالدماء فسأله: هل تقوم بذبح الفراخ في الصباحية.. فابتسم وقاله آه.. أدخل.. وسلم عليا وأغلق الباب وهرب مؤكدًا أن العريس هرب سليمًا ولم يكن مصابًا فيما حاول اللحاق به ولكن دون فائدة مشيرًا إلى أنه قام بنقل شقيقته إلى المستشفى ولكنها كانت فارقت الحياة.

وأشارت أم العروس القتيلة إلى أن تقرير الطب الشرعي أكد أن نجلتها عذراء.

فيما طالبت أسرة العروس بحق ابنتها والكشف عن سبب قيام زوجها بفعل ذلك رافضين تلقي واجب العزاء فيها حتى يتم القصاص من الجاني.

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