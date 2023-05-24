أشرف صبحي يهنئ عمر عصر بتأهله لدور الـ16 ببطولة العالم لتنس الطاولة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة؛ لتأهله التاريخي لدور الـ16 بعد فوزه علي بطل السويد والمصنف العاشر عالميًا ووصيف بطولة العالم 2021، في دور الـ32 ببطولة العالم المقامة حاليًا في جنوب أفريقيا.

إنجاز تنس الطاولة في بطولة العالم

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأداء كافة لاعبي ولاعبات منتخب مصر لتنس الطاولة ببطولة العالم بجنوب أفريقيا، والمُقامة خلال الفترة من 20 وحتى 28 مايو الجاري.

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وأكد أشرف صبحي أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

من ناحية أخرى، زار وفد من منظمة اليونيسيف، فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية وتدريب الفتيات بمحافظة أسوان والمنظم من قبل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية في وزارة الشباب والرياضة ومبادرة "دوّي" المقامة تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

شارك في الزيارة كلا من فزلول حق نائب ممثل مكتب يونيسف مصر، ومارك جاكس نائب مدير المكتب الاقليمي لليونيسف ووفد مرافق لهما.

وفد اليونسيف يزور مبادرة دوي وبرنامج الرياضة من أجل التنمية وتدريب الفتيات، فيتو

يأتي البرنامج في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وأقيمت الفعاليات بمركز شباب قدري عثمان بأسوان وتنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وفد اليونسيف يزور مبادرة دوي وبرنامج الرياضة من أجل التنمية وتدريب الفتيات، فيتو

أشاد الوفد بمستوى الفتيات المشاركات فى البرنامج الذى يساعدهن على تطوير المهارات الحياتية وممارسة الرياضة، مثنين كذلك على منشآت الشباب والرياضة وتنوع الأنشطة المقدمة للأعضاء بمركز شباب قدري عثمان بمنطقة المحمودية بمحافظة أسوان.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بدمج مبادرة "دوي" مع برنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتي مهارتي"، وتم تدريب 500 مدربة بالمبادرة، واستفاد من البرنامج حتى الآن 50 ألف فتاة على مستوى الجمهورية.

فيما اختتمت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي المعسكر التدريبي لمنسقي أندية السكان بالمحافظات، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على مدار 5 أيام.

ختام المعسكر التدريبي لمنسقي أندية السكان بالمحافظات

وخلال كلمتها، نقلت منال جمال وكيل الوزارة تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرةً إلى أن التنفيذ يتم ضمن فاعليات مشروع رفع الوعي بقضايا السكان، حيث تم تنفيذ المعسكر التدريبي الذي يهدف إلى رفع كفاءة المنسقين الميدانيين وتدريبهم علي الأدوار والمسؤوليات الخاصة بمشروع أندية السكان وتم مناقشة خطة أندية السكان لعام 2023، كما يهدف أيضا إلى التعارف والتشبيك بين منسقي المديريات للمحافظات ( أسيوط - المنيا - سوهاج - المنوفية - الغربية - الشرقية - كفر الشيخ - البحيرة - الجيزة - الإسكندرية - بور سعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - بني سويف - مطروح - الوادي الجديد - الدقهلية - القليوبية - أسوان - الأقصر -قنا -الفيوم - الإسماعيلية - القاهرة) ومنسقي مؤسسة اتجاه الجدد.

وزارة الشباب والرياضة تختتم المعسكر التدريبي لمنسقي أندية السكان، فيتو

تناول المعسكر التدريبي موضوعات هامة مثل "مراحل التخطيط وتنفيذ الأنشطة، آليات التعامل مع الطوارئ في الميدان، الميثاق الأخلاقي وحماية البيانات، أدوات المتابعة والتقييم الخاصة بالمشروع، كتابة الايميلات وإعداد التقارير وقصص النجاح، مهارات التواصل، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مهارات العرض والتقديم"، ومن خلال المعسكر تم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأندية السكان في 24 محافظة، كما تم تحديث البيانات الخاصة بالمدربين، ووضع خطة لتنفيذ أنشطة خلال شهر يونيو 2023، سينفذ بها 326 نادي سكان على مستوى الجمهورية.