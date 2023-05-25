ضبط سيارة محملة بـ 5 أطنان قمح محلي قبل تهريبه بالعياط (صور)

قام المهندس محمود عبد الحليم رئيس مركز ومدينة العياط من ضبط سيارة محملة بالقمح قبل تهريبها إلى بنى سويف محملة بأكثر من خمسة أطنان قمح وقد قام بتسليمها لإدارة التموين وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية.



تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات الدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ بشأن عدم نقل القمح من المحافظة إلى غيرها من المحافظات دون الحصول على إذن مسبق من المديرية.



ضبط سلع تموينية مدعمة بالجيزة

وفي حملة سابقة لمديرية التموين تم ضبط مخالفات بإجمالي 33 طن سلع تموينية مدعمة عبارة عن (زيت، سكر، دقيق) حيث قام أصحابها المتهمين بالتحفظ على كميات كبيرة جدًّا من السلع المجمعة والمحتكرة من أجل تعطيش السوق ورفع الأسعار وسرقة دعم المواطن البسيط من السكر والزيت والدقيق المدعم وبيعها بغرض التربح في السوق السوداء وعقب ضبطها تم على الفور نقلها إلى مخزن جملة أوسيم وكميات الدقيق تم التحفظ عليها في مطحن اللواء لتعليتها على الرصيد لصرفها للمواطنين في صورة رغيف بلدي مدعم وتحرير محاضر جنح منشأة القناطر، وجارٍ متابعة قرار النيابة المختصة.

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وكانت قد أقامت محافظة الجيزة معرضًا لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بحي الوراق، في إطار جهود توفير السلع واحتياجات المواطنين.

حملة تموينية مكبرة بالتعاون بأبو النمرس

وشن مسؤولو مدينة أبو النمرس حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع رجال مديرية التموين استهدفت المرور والمتابعة على المحلات التجارية والمخابز والأسواق وأسفرت عن الآتى:

فتح 10 منافذ بيع بالمدينة وبعض قرى المدينة، كما تمت المتابعة والمرور على المخابز.

تم تحرير محضر (8) مخابز سياحية بدون ترخيص بناحية شبرامنت، كما تم تعليق إستيكرات سعر بيع الخبز الحر وخبز الفينو بناء على تعليمات اللواء حمد راشد محافظ الجيزة للمرور والمتابعة على الأسواق وضبط الأسعار وتوجيهات الدكتور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والقرى.