الخميس 25 مايو 2023
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 25-5-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدلا صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة  على السواحل الشمالية. 
شديد الحرارة على جنوب الصعيد

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد  ،لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا 

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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 25-5-2023 في مصر

حالة الطقس غدا الخميس 25-5-2023 فى الدقهلية


الظواهر الجوية

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب الصعيد بنسبة حدوث 30%

ومن المتوقع حدوث نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية


طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربيةو شمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسودطقس معتدلا صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد،مائلا للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة  على جنوب الصعيد  وجنوب الصعيد،معتدلا ليلا

 

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