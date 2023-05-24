الخميس 25 مايو 2023
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أخبار مصر

تحذير من طقس الجمعة، أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس يوم الجمعة المقبل، إذ تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وتتمثل حالة عدم الاستقرار فى أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، 
شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 25-5-2023 في مصر

حالة الطقس غدا الخميس 25-5-2023 فى الدقهلية

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.


الظواهر الجوية

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب الصعيد بنسبة حدوث 30%.

ومن المتوقع حدوث نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.


طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على جنوب الصعيد  وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.

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