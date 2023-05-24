أخبار العقارات اليوم.. إعفاء 80 % من غرامات التأخير حال سداد مستحقات الوحدات والأراضي.. وطرح مجمع مدينة غرناطة الأثري للإيجار

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:



الإسكان: إعفاء 80 % من غرامات التأخير حال سداد كامل مستحقات الوحدات والأراضي

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

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استقبل سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولين من شركات مصرية وسعودية متخصصة في مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي، لمناقشة أوجه التعاون المشترك في قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للنواحي المختلفة المتعلقة بالإدارة المستدامة ومنظومة خدمة العملاء والعدادات الذكية، وللاستفادة من التجربة المصرية الناجحة من خلال نقل الخبرات المصرية والتعاون مع الدول الصديقة.

عقد المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة ملوى الجديدة، وعدد من المسئولين بالجهاز اجتماعًا مع مسئولى شركات الطرق والمرافق وكذلك شركات الإسكان والخدمات العاملة بالمدينة، لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالاهتمام بالمشروعات الجارية بجميع المدن الجديدة وبحث جميع معوقات التنفيذ وسبل حلها لرفع معدلات التنفيذ بالمشروعات.

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، الأعمال الجارية بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني ٥٦%.

أعرب مجلس العقار المصري عن تقديره للقرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، والتي تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على تعزيز قدرات القطاع الخاص وتقديم كامل الدعم والمساندة لاستمرار في دوره التنموي في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج عالميا، واضطرابات سعر الصرف محليًا وهما العاملين اللذين كان لهما تأثير كبير على عناصر التكلفة.

توقع عدد من العقاريين موسم ساخن جدا بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف بالتزامن مع منافسة شديدة بين مجموعة المشروعات العقارية الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى مشروعات الساحل القائمة والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

طرح مجمع مدينة غرناطة الأثري بمصر الجديدة للإيجار 20 عاما

مجمع غرناطة، أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن طرح مجمع مدينة غرناطة ذي القيمة التاريخية والمعمارية المتميزة للتأجير مقابل المشاركة في العائد مع حد أدنى مضمون لمدة ٢٠ عام مقسم 3 مناطق.

سبيل وكُتّاب سليمان بك الخربوطلي يتحديان الزمن وسط الأبنية ذات الطوب الأحمر (صور)

الأسبلة في القاهرة القديمة، يُعد سبيل وكتاب سليمان بك الخربوطلي من أسبلة القاهرة الجميلة التي حرص منشئها على عمل مبنى بسيط يتمتع بلمسة جمالية عميقة، يخدم به المجتمع طمعًا في مغفرة الخالق ورغبة منه في عمل صدقة جارية ليخلد عمله الصالح في الدنيا بعد مماته.