محافظ الوادي الجديد يلتقي لجنة معاينة المباني المقترحة لافتتاح فرع جامعة الأزهر

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والوفد المرافق؛ لمتابعة الإجراءات الجارية لافتتاح فرع الجامعة، بحضور إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكد المحافظ أن الوفد تفقد المقرات المقترحة والملائمة لإقامة كُليتين للبنين والبنات ومقر سكني لأعضاء هيئة التدريس، لافتاََ إلى تقديم المحافظة سبل الدعم اللازمة؛ للإسراع بالخطوات التنفيذية وتجهيز المقرات لبدء الدراسة العام الدراسي المقبل، واستيعاب أبناء المحافظة من طلاب التعليم الأزهري.

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يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، التقى بداية الأسبوع الجاري، الدكتور محمد أبو زيد نائب رئيس جامعة الأزهر خلال زيارته للمحافظة؛ لبحث التنسيقات الجارية لافتتاح فرع جامعة الأزهر بالمحافظة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإنشاء كلية للبنات وأخرى للبنين، تضم تخصصات ( أصول الدين - شريعة وقانون - اللغة العربية)، تيسيرًا على أبناء المحافظة من طلاب التعليم الأزهري. مؤكداََ على توفير المحافظة للمقرات اللازمة للكليات وتقديم كافة سبل الدعم لبدء الدراسة بالتزامن مع العام الدراسي المقبل.

من ناحية أخرى، بحث الزملـوط وأبو زيد توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة؛ لتعظيم الاستفادة من البحوث العلمية والخبرات الأكاديمية في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية.

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