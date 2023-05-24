التشكيل الرسمي لنهائي كأس إيطاليا بين إنتر ميلان وفيورنتينا

كأس إيطاليا، أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة فيورنتينا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو، في نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وقرر إنزاجي، الدفع بسمير هاندانوفيتش في حراسة مرمى إنتر ميلان، ليحل بدلًا من الحارس الأساسي أندريا أونانا الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

تشكيل إنتر ميلان

سمير هاندانوفيتش - دارميان - أتشيربي - باستوني - دينزل دومفريس - باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - تشالهان أوجلو - ديماركو - لاوتارو - دجيكو

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تشكيل فيورنتينا

بيترو تيراتشيانو - دودو - ميلينكوفيتش - كوراتا - بيراجي - سفيان أمرابط - كاستروفيلي - إيكوني - بونافنتورا - نيكو جونزاليس - كابرال

كان إنتر ميلان قد تأهل للنهائي على حساب يوفنتوس بعد الفوز عليه، بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتى الذهاب والإياب

بينما تأهل فيورنتينا بعد الفوز على كريمونيزي بهدفين نظيفين في مجموع الذهاب والإياب.

تاريخ مواجهات إنتر ميلان أمام فيورنتينا

التقى إنتر ميلان مع فيورنتينا في 185 مباراة في مختلف المسابقات قبل مواجهة الليلة، حيث حقق إنتر ميلان الفوز في 77 لقاء، وحقق فيورنتينا الفوز في 50 مباراة، بينما انتهت 58 مواجهة بالتعادل بين الفريقين.

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ونجح لاعبو فيورنتينا في تسجيل 237 هدفا، مقابل 287 هدفا لصالح إنتر ميلان.

ويعتلي النجم الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا لاعب فيورنتينا السابق قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 15 هدفا يليه مواطنه ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان السابق برصيد 11 هدفا.

وكانت آخر مباراة قد جمعت بين إنتر ميلان أمام فيورنتينا قد انتهت بفوز الفيولا فيورنتينا بهدف نظيف على النيراتزوري إنتر، والتي أقيمت في إطار الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها فيورنتينا إلى نهائي الكأس منذ 2014 حين خسر أمام نابولي، مفرطا في فرصة إحراز اللقب الأول منذ 2001 والسابع في تاريخه الذي خاض فيه المباراة النهائية 10 مباريات سابقا.

تاريخ كأس إيطاليا

وتحمل المباراة النهائية بين إنتر ميلان وفيورنتينا الليلة النهائي رقم 76 من كأس إيطاليا.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي بعدد مرات التتويج (14)، أمام روما (9)، إنتر (8)، لاتسيو (7) وكل من فيورنتينا ونابولي (6).

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