الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

افتتاح مركز طبي للكشف على المواطنين بجامعة العريش الأحد

قافلة طبية من جامعة
قافلة طبية من جامعة العريش،فيتو

أعلنت جامعة العريش أنه سيتم افتتاح المركز الطبي يوم الأحد المقبل، مشيرة الى بدء عمل المركز بوسط مدينة العريش في مختلف الفروع والتخصصات الطبية بعدد 8 تخصصات شاملة الأمراض الباطنية والقلب والجراحة والعظام والرمد والنساء والتوليد والأطفال.

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مواعيد العمل بالمركز

وأشار الدكتور سليمان على حسن أستاذ الجراحة العامة ووكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة العريش ورئيس مجلس إدارة المركز الطبى بجامعة العريش، إلى أن العمل بالمركز سيكون 4 أيام أسبوعيّا وهى أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. 

ولفت إلى أنه يعمل بالعيادات أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة العريش، وأن الكشف بسعر موحد للجميع من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والمواطنين وهو مبلغ 50 جنيها.

وأوضح أنه سيتم تحويل الحالات العاجلة لاجراء العمليات الجراحية واستكمال العلاج بمستشفى العريش العام علاوة على التعاقد مع المستشفى العسكرى بالعريش لإجراء الرنين المغناطيسى والأشعات المقطعية بأسعار مخفضة.
 

وأعلن عن تجهيز معمل متكامل لجميع التحاليل الطبية بأسعار مخفضة علاوة على تجهيز غرفة للأشعة التليفزيونية والإيكو للقلب داخل المركز الطبى.
 

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ومن جانبه قال الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش أن المركز الطبى يضم مختلف التخصصات الطبية حيث توجد 4 عيادات يومية للكشف على المواطنين من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء من كل أسبوع.
 

وأضاف رئيس الجامعة أنه تخفيفا عن المواطنين تم تحديد قيمة الكشف بخمسين جنيها فقط لافتا أن الأطباء الذين سيوقعون الكشف على المواطنين من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بالجامعة.

 

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