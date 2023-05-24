وفد اليونسيف يزور فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية بمحافظة أسوان

زار وفد من منظمة اليونيسيف، فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية وتدريب الفتيات بمحافظة أسوان والمنظم من قبل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية في وزارة الشباب والرياضة ومبادرة "دوّي" المقامة تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

شارك في الزيارة كل من فزلول حق نائب ممثل مكتب يونيسف مصر، ومارك جاكس نائب مدير المكتب الاقليمي لليونيسف ووفد مرافق لهما.

وفد اليونسيف يزور مبادرة دوي وبرنامج الرياضة من أجل التنمية وتدريب الفتيات، فيتو

يأتى البرنامج في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وأقيمت الفعاليات بمركز شباب قدري عثمان بأسوان وتنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

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وفد اليونسيف يزور مبادرة دوي وبرنامج الرياضة من أجل التنمية وتدريب الفتيات، فيتو

أشاد الوفد بمستوي الفتيات المشاركات فى البرنامج الذى يساعدهن على تطوير المهارات الحياتية وممارسة الرياضة، مثنين كذلك على منشات الشباب والرياضه وتنوع الأنشطة المقدمة للأعضاء بمركز شباب قدري عثمان بمنطقة المحمودية بمحافظة اسوان.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بدمج مبادرة "دوي" مع برنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتي مهارتي"، وتم تدريب 500 مدربة بالمبادرة، واستفاد من البرنامج حتى الآن 50 ألف فتاة علي مستوي الجمهورية.

فيما اختتمت وزارة الشباب والرياضة المعسكر التدريبي لمنسقي أندية السكان بالمحافظات، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالشراكة مع صندق الأمم المتحدة للسكان على مدار 5 أيام.

ختام المعسكر التدريبي لمنسقي أندية السكان بالمحافظات

وخلال كلمتها، نقلت منال جمال وكيل الوزارة تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرةً إلي أن التتفيذ يتم ضمن فاعليات مشروع رفع الوعي بقضايا السكان، حيث تم تنفيذ المعسكر التدريبي الذي يهدف إلي رفع كفاءة المنسقين الميدانيين وتدريبهم علي الأدوار والمسؤليات الخاصة بمشروع أندية السكان وتم مناقشة خطة أندية السكان لعام2023، كما يهدف أيضا الي التعارف والتشبيك بين منسقي المديريات للمحافظات ( أسيوط - المنيا - سوهاج - المنوفية - الغربية - الشرقية - كفرالشيخ - البحيرة - الجيزة - الإسكندرية - بور سعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - بني سويف - مطروح - الوادي الجديد - الدقهلية - القليوبية - أسوان - الأقصر -قنا -الفيوم - الاسماعيلية - القاهرة) ومنسقي مؤسسة اتجاه الجدد.

وزارة الشباب والرياضة تختتم المعسكر التدريبي لمنسقي أندية السكان، فيتو

تناول المعسكر التدريبي موضوعات هامة مثل "مراحل التخطيط وتنفيذ الأنشطة، أليات التعامل مع الطوارئ في الميدان، الميثاق الأخلاقي وحماية البيانات، أداوات المتابعة والتقييم الخاصة بالمشروع، كتابة الايميلات وإعداد التقارير وقصص النجاح، مهارات التواصل، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مهارات العرض والتقديم"، ومن خلال المعسكر تم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأندية السكان في 24 محافظة، كما تم تحديث البيانات الخاصة بالمدربين، ووضع خطة لتنفيذ أنشطة خلال شهر يونيو 2023، سينفذ بها 326 نادي سكان علي مستوي الجمهورية.