الخميس 25 مايو 2023
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رياضة

دوري القسم الثاني، البلدية يتقدم على نبروه في أبرز نتائج الشوط الأول

القسم الثاني , فيتو
القسم الثاني , فيتو

دوري القسم الثاني ، انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات الجولة الـ 27 بمجموعة بحري من دوري القسم الثاني والتي انطلقت في الخامسة عصر اليوم الأربعاء، حيث أقيمت 8 مباريات.

 

نتائج الشوط الأول بمجموعة بحري

بلدية المحلة 2 - 0 نبروة
المنصورة 0 - 1 المجد السكندري
الحمام 0 - 0 الهلال
أبوقير للأسمدة 3 - 2 دكرنس
بايونيرز 0 - 0 طنطا
الأوليمبي 0 - 1 كفرالشيخ
المصري بالسلوم 0 - 1 جمهورية شبين
سبورتنج 3 - 2 بروكسي
 

 

نتائج مجموعة القاهرة

النصر 4 - 2 الإعلاميين
السكة الحديد 0 - 0 الترسانة
منتخب السويس 2 - 0 الإنتاج الحربي
المصرية للاتصالات 1 - 0 بورتو
كهرباء الإسماعيلية 0 - 2 زد
ايسترن كومباني 2 - 0 مستقبل وطن
بتروجيت 2 - 3 العبور

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ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ26

ترتيب مجموعة القاهرة

 

دوري القسم الثاني، فيتو

نتائج مباريات مجموعة الصعيد

أسمنت أسيوط 2 - 2 مصر للمقاصة
تليفونات بني سويف 1 - 1 الألومنيوم
شبان قنا 1 - 0 لافيينا
طامية 1 - 0 بترول أسيوط
الجونة 3 - 0 ملوي
النصر للتعدين 1 - 3 ديروط


نتائج مباريات مجموعة بحري

كفرالشيخ 2 - 1 سبورتنج
بروكسي 2 - 1 المصري بالسلوم

 

ترتيب مجموعة بحري

تصدر نادي طنطا ترتيب مجموعة بحري  بعد نهاية مباريات ضمن الجولة الـ 26 من دوري القسم الثاني.

وتستعرض فيتو ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 26والتي جاءت كالتالي:

1 - طنطا‏ - 48 نقطة
2 - أبو قير للأسمدة - 47 نقطة
3 - بلدية المحلة.- 46 نقطة
4 - دكرنس - 46 نقطة
5 - جمهورية شبين - 45 نقطة
6 - بروكس ورك - 37 نقطة
7 - المنصورة - 37 نقطة
8 - كفر الشيخ‏ - 37 نقطة
9 - الأوليمبي - 34 نقطة
10 - الحمام - 32 نقطة
11 - سبورتنج - 28 نقطة
12 - نبروه‏ - 26 نقطة
13 - المجد السكندري - 24 نقطة
14 - الهلال بالضبعة - 22 نقطة
15 - بايونيرز - 18 نقطة
16 - المصري بالسلوم - 12 نقطة

 

نتائج مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ25

1 - لافيينا  - 56 نقطة
2 - الجونة - 54 نقطة
3 - بترول أسيوط - 50 نقطة
4 - النصر للتعدين - 47 نقطة
5 - مصر المقاصة - 43 نقطة
6 - كيما أسوان - 38 نقطة
7 - المنيا - 35 نقطة
8 - الألومنيوم - 33 نقطة
9 - أسمنت أسيوط - 33 نقطة
10 - ديروط - 32 نقطة
11 - شبان قنا - 26 نقطة
12 - الفيوم - 22 نقطة
13 - شباب طامية - 19 نقطة
14 - المدينة المنورة - 19 نقطة
15 - تليفونات بني سويف - 18 نقطة
16 - ملوي - 18 نقطة

دوري القسم الثاني، فوز أبوقير على الهلال في نتائج الجولة الـ26 بمجموعة بحري

دوري القسم الثاني، نتائج الشوط الأول مجموعة بحري

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دوري القسم الثاني القسم الثاني بلدية المحلة دكرنس طنطا بروكسي

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دوري القسم الثاني، ترتيب مجموعة بحري بعد مباريات اليوم

دوري القسم الثاني، فوز أبوقير على الهلال في نتائج الجولة الـ26 بمجموعة بحري

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