الزمالك الأكثر بـ 5 مدربين والأهلي مع 4 أندية مستقرين، 13 فريقا بالدوري ضحايا رياح التغيير في القيادة الفنية هذا الموسم

الدوري المصري ، اقتربت بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم على النهاية بعد أن وصلت إلى الجولة 29 بإقامة 250 مباراة، حيث لم يتبق من عمر المسابقة سوى 56 مباراة.

ومع اقتراب بطولة الدوري من النهاية وبعد قيام نادي سيراميكا كليوباترا بالتعاقد مع الكابتن حلمي طولان لتولي مهمة قيادة الفريق خلفا للمدرب التونسي معين الشعباني تكون التغييرات في المدربين ببطولة الدوري وصلت إلى الرقم 30 وذلك من خلال 13 ناديا، حيث هناك 5 أندية فقط لم تقم بتغيير مدربيها وهي الأهلي وفيوتشر والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وحرس الحدود.

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وفي التقرير التالي نرصد كافة التغييرات التي تمت بفرق الدوري هذا الموسم ثم تفاصيل هذه التغييرات بالنسبة لنادي الزمالك.

وجاء نادي الزمالك في مقدمة الأندية الأكثر تغييرا للمدربين في هذا الموسم وذلك بعد أن قام بالتغيير 5 مرات وذلك من خلال تولي البرتغالي فيريرا مهمة قيادة الفريق مرتين وأسامة نبيه مرة وأحمد عبد المقصود مرة ومدحت عبد الهادي مرة.

عماد النحاس يستقر في طلائع الجيش

وبالنظر إلى باقي فرق الدوري والتغييرات التي قاموا بها في المدربين سنجد طلائع الجيش قام بالتغيير مرتين حيث رحل علاء عبد العال وجاء بدلا منه محمد يوسف ثم رحل محمد يوسف وجاء بدلا منه عماد النحاس.

عماد النحاس يقود طلائع الجيش, فيتو

الرمادي بدلا من ربيع ياسين في أسوان

وفريق أسوان قام بتغيير مدربه مرة واحدة فقط حيث كان يتولى ربيع ياسين قيادة الفريق في بداية الموسم وجاء بعده أيمن الرمادي المستمر مع الفريق حتى الآن.

بيراميدز وتغيير مدرب واحد

نفس الأمر بالنسبة لفريق بيراميدز الذي قام بتغيير مدربة مرة واحد حيث تولي المهمة البرتغالي باتشيكو بدلا من اليوناني تاكيس جونياس ومستمر باتشيكو مع الفريق حتى الآن.

باتشيكو يدرب بيراميدز, فيتو

فرج عامر يعيد سامي إلى فريق سموحة

أيضا فريق سموحة لم يقم بتغيير مدربه سوى مرة واحدة حيث تولي أحمد سامي المستمر مع الفريق حتى الأن بدلا من طارق العشري الذي قاد الفريق في بداية الموسم ومع عودة فرج عمر لرئاسة النادي رحل عن الفريق.

علاء عبد العال يعود للداخلية

فريق الداخلية لم يقم بالتغيير سوى مرة واحدة أيضا حيث كان يتولى مهمة قيادة الفريق الفنية رضا شحاتة الذي رحل عن الفريق وتولى علاء عبد العال المهمة بدلا منه.

بابافاسيلو يستقر في البنك الأهلي

وفريق البنك الأهلي قام بالتغيير 3 مرات حيث كانت البداية تولي حلمي طولان بدلا من خالد جلال ثم أمير عبد العزيز بدلا من حلمي طولان وأخيرا بابافاسيلو بدلا من أمير عبد العزيز.

رحيل حسام حسن من المصري

وفريق المصري قام بالتغيير 3 مرات حيث تولي طارق سليمان بدلا من ايهاب جلال في بداية الموسم ثم حسام حسن بدلا من طارق سليمان وأخيرا ميمي عبد الرازق بدلا من حسام حسن.

ميمي عبد الرازق آخر التغييرات في الإسماعيلي

وفريق الإسماعيلي قام أيضا بالتغيير 3 مرات حيث تولي أيمن الجمل في بداية الموسم المهمة بدلا من جاريدو ثم تولي ميدو القيادة الفنية بدلا من أيمن الجمل وأخيرا يقود الفريق حمزة الجمل بدلا من ميدو.

فاركو يستقر على العشري

وفريق فاركو قام هو الأخر بالتغيير للمدربين 3 مرات حيث كانت البداية تولي إيهاب جلال بدلا من ألميدا ثم رحل ايهاب جلال وتولي أحمد خطاب وأخيرا تولي طارق العشري بدلا من خطاب.

طارق العشري مدرب فاركو, فيتو

3 تغييرات مع إنبي

وفريق إنبي حدثت به 3 تغييرات في المدربين من بداية الموسم وحتى الآن حيث تولي هاني عبد الله بدلا من أحمد كشري ثم تولى المهمة طلعت يوسف بدلا من هاني عبد الله وأخيرا يقود الفريق تامر مصطفي الذي تولى المهمة بدلا من طلعت يوسف.

سيراميكا وحلمي طولان

أما فريق سيراميكا كليوباترا فقام بتغيير المدربين مرتين الأولى كان بتعيين التونسي معين الشعباني بدلا من أحمد سامي والثاني بتولي حلمي طولان منذ أيام قليلة بدلا من الشعباني الذي رحل لتدريب الترجي التونسي.

5 تغييرات في المدربين بالزمالك

وبالنظر إلى فريق الزمالك الذي يعتبر الأكثر تغييرا في عدد المدربين هذا الموسم سنجد أن التغييرات الخمسة جاءت على النحو التالي:

1- إقالة البرتغالي فيريرا يوم 24 يناير الماضي وتعيين أسامة نبيه بدلا منه في نفس اليوم

2- رحيل أسامة نبيه بالتراضي من منصب المدير الفني يوم 2 فبراير الماضي وعودة فيريرا إلى منصبه كمدير فني

3- فسخ التعاقد مع فيريرا بالتراضي يوم 22 مارس الماضي وتولي أحمد عبد المقصود المهمة بدلا منه في نفس اليوم

4- رحيل أحمد عبد المقصود يوم 5 أبريل الماضي وتولي مدحت عبد الهادي المهمة بدلا منه يوم 6 أبريل

5- تولي الكولومبي كارلوس أوسوريو مهمة المدير الفني يوم 14 أبريل الماضي بدلا من مدحت عبد الهادي الذي تولى منصب مدرب الفريق.

فيريرا مدرب الزمالك السابق, فيتو

فيريرا و52 مباراة مع الزمالك

تولي البرتغالي فيريرا مسئولية قيادة الزمالك يوم 8 مارس 2022 ورحل عن الفريق يوم 24 يناير 2023 أي خلال 322 يوم وقاد الزمالك خلال هذ الفترة في 52 مباراة بجميع البطولات حيث حقق الفوز في 32 مباراة وتعادل في 11 لقاء وخسر في 9 مباريات.

أسامة نبيه يقود الزمالك 8 أيام فقط

وفي يوم 25 يناير الماضي تولى أسامة نبيه مهمة قيادة الزمالك بدلا من فيريرا وقاد الفريق لمدة 8 أيام فقط لعب خلالها مباراة واحدة أمام فيوتشر وحقق فيها الفوز بهدفين مقابل هدف وذلك في الجولة 16 من بطولة الدوري يوم 29 يناير.

فيريرا يعود من جديدة لمدة 48 يوم

وفي يوم 2 فبراير الماضي عاد البرتغالي فيريرا ليقود الزمالك من جديد وذلك لمدة 48 يوم فقط حيث انتهت مهمته في 22 مارس، ولعب خلال هذه الفترة 9 مباريات لم يحقق الفوز سوى في مباراتين فقط وتعادل في مباراتين وتعرض الزمالك للخسارة معه في هذه الولاية بـ 5 مباريات.

أسامه نبيه وعبد المقصود مع فيريرا, فيتو

عبد المقصود يقود الزمالك 11 يوما

وفي يوم 25 مارس تولى مهمة الزمالك أحمد عبد المقصود لمدة 11 يوم فقط حيث انتهت مهمته مع الفريق يوم 5 أبريل وقاد الفريق في هذه الفترة في مباراتين الأولى كانت أمام المريخ السوداني في البطولة الافريقية وفاز الفريق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وذلك يوم 31 مارس الماضي والمباراة الثانية كانت مع المصري وخسرها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 22 من بطولة الدوري يوم 4 أبريل الماضي.

مدحت عبد الهادي يفوز في مباراتين

وفي يوم 5 أبريل الماضي رحل أحمد عبد المقصود وتولى المهمة بدلا من مدحت عبد الهادي لمدة 9 أيام فقط حيث انتهت مهمته يوم 14 من نفس الشهر وقاد الفريق خلال هذه الفترة في مباراتين فقط، وحقق الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولة 24 من بطولة الدوري وذلك يوم 29 أبريل، ثم فاز على الحدود بثلاثة أهداف نظيفة في الدولة 25 وذلك يوم 13 أبريل.

أوسوريو أخر مدرب مع الزمالك هذا الموسم, فيتو

أوسوريو يقود الزمالك في 6 مباريات خلال 44 يوما

وأخيرا جاء التغيير الخامس للزمالك من خلال تولي الكولومبي كارلوس أوسوريو الذي تولى قيادة الفريق يوم 10 أبريل الماضي ومستمر حتى الآن بواقع 44 يوم حيث خاض مع الزمالك خلال هذه الفترة 6 مباريات، وفي المباراة الأولى تعادل أمام المقاولون العرب 2-2 بالجولة 26 والتي أقيمت يوم 17 أبريل، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الأسبوع 19 وأقيمت يوم 26 أبريل، وفي اللقاء الثالث حقق الفوز على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي أقيمت يوم 9 مايو الماضي، وخسر في المباراة الرابعة أمام الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة 27 من بطولة الدوري في اللقاء الذي أقيم يوم 13 مايو، ثم حقق الفوز على أسوان بهدف نظيف في مباراة الجولة 28 من بطولة الدوري والتي أقيمت يوم 18 مايو، وأخيرا المباراة السادسة تعادل مع الداخلية 1-1 في الجولة رقم 29 من بطولة الدوري في اللقاء الذي أقيم يوم 22 مايو الجاري.