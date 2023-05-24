توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة وبنك فيصل الإسلامي للتدريب الصيفي للطلاب ودعم الشمول المالي

وقع اليوم الدكتور محمود زكي رئيس جامعة بروتوكول تعاون مع بنك فيصل الإسلامي المصري مع محمد المرسي المدير الإقليمي لفروع وجه بحري والقناة ببنك فيصل، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضم وفد بنك فيصل محمد عبد الجيد مدير فرع طنطا، ومصطفى الشناوي إدارة الشمول المالي، ومحمود خير الدين مدير بإدارة الشمول المالي وأحمد غانم من إدارة إقليم وجه بحري والقناة ومحمد رضا رضوان مدير خدمة العملاء بفرع طنطا.



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وصرح الدكتور محمود زكي أن الجامعة تحرص على التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي لها باع طويل في تقديم الخدمات والتسهيلات الداعمة ليكونوا شركاء استراتيجيين في المجالات المختلفة والمحاور التنموية التي تقوم الجامعة فيها بدور كبير على مستوى إقليم الدلتا، مثمنا الدور الذي يقوم به بنك فيصل في مساعدة عدد من الطلاب غير القادرين وهو ما تم بالفعل في كليتي الهندسة والتربية الرياضية.



ومن جانبه أوضح الدكتور محمود سليم أن مجالات التعاون في البروتوكول الموقع تشمل التدريب الصيفي للطلاب والدعم الشمول المالي ودعم الطلاب غير القادرين وتقديم التسهيلات للباحثين والدارسين بالجامعة ودعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

جامعة طنطا تقدم 50 فرصة تدريب للطلاب العرب في الطب والذكاء الصناعي

اختتمت جامعة طنطا مشاركتها في فاعليات الملتقى الـ 28 لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية الذي تم عقده خلال الفترة من 1-5 مايو 2023 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بجامعة الحسن الثانى بالمملكة المغربية.

وقال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا إن الجامعة تحرص على عقد الشراكات مع الجامعات العربية والمشاركة الفاعلة في برامج التبادل الطلابي لدورها في إثراء الطلاب معرفيًا وعلميا، واكسابهم المزيد من المهارات التي يحتاجونها بعد تخرجهم، مشيرًا إلى أن توفير التبادل الطلابى بين الجامعات العربية يوفر الفرص لتدريب الطلاب واطلاعهم على الثقافات والحضارات المختلفة وتنمية مهاراتهم المهنية والتعليمية.

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وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وممثل الجامعة بالملتقى أن الجامعة تعمل دائما على توفير فرص تدريب متنوعة لطلاب، لتحقيق أكبر مشاركة للطلاب فى مجالات العلوم المختلفة، موضحًا أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، تم توفير ٥٠ فرصة تدريب لطلاب الجامعات العربية، في مجالات الطب وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعى وإدارة الأعمال.

واضاف نائب رئيس الجامعة أن الجلسة الختامية شهدت عدة توصيات أبرزها ضرورة التزام الجامعات باعطاء فرص التبادل القابلة للتنفيذ عمليا، مع الالتزام بما تم الاتفاق عليه من فرص، لكل طالب الحق فى التمتع بالتدريب فى ظروف ملائمة وتقديم خدمات مناسبة له وأن تقوم الجامعة المستضيفة بتوفير الاعاشة الكاملة خلال فترة التريب، العمل على عدم الغاء أى فرصة من فرص التدريب الممنوحة من الجامعات إلا في الظروف القهرية طبقا لظروف كل جامعة من الجامعات المستضيفة، مراعاة أن تكون فرص التدريب الممنوحة للجامعات الفلسطينية قابلة للتنفيذ لتسهيل الحصول على التأشيرة.

كما شملت أيضًا دعوة الجامعات المشاركة فى التدريب إلى تصميم وتطوير برامج تديبية إلكترونية، واطلاق المنصة الرقمية العربية من أجل تمكين كل الجامعات للمشاركة الفاعلة لتجاوز الحدود والصعوبات المادية، تمكين الجامعات الفلسطينية من استضافة الملتقى ان لم يكن فى فلسطين، فيكن فى الادرن طبقا لرغبة ممثلى الجامعات الفلسطينية، اتفاقية التبادل الداخلي بين جامعات البلد الواحد ضمن معايير محدودة وذلك لوجود تشابه كبير بين المسافات التدربيبة بين جامعات البلد الواحد مما يضمن تنوع التخصصات بشكل كبير واتاحة اكبر عدد من فرص التدريب وتشجيع الجامعات على الاشتراك بالمجلس.