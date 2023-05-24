رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات كلية العلوم (صور)

أجرى محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية بكلية العلوم، رافقه خلالها محمد رجاء السطوحي عميد الكلية، وإيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

بدأت الجولة بالاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تفقد عددا من اللجان واطمئن من الطلاب على وضوح الورقة الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات القانونية والاحترازية داخل اللجان.

جامعة عين شمس

ثم أجرى محمود المتيني جولة لتفقد آخر ما تم تنفيذه من أعمال تطوير المبنى القديم للكلية، وكذا قاعات التدريس ومعامل الأبحاث ومبنى النانو تكنولوجي.

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رئيس جامعة عين شمس , فيتو



تأتي جولة رئيس الجامعة بكلية العلوم في إطار الاهتمام بمتابعة أعمال التطوير والتحديث التي تنفذها الجامعة وفق الخطة الشاملة التي وضعتها إدارة الجامعة منذ سنوات لرفع كفاءة البنية التحتية بمختلف أرجاء الجامعة.

وفي سياق آخر اتخذت كلية الحقوق بجامعة عين شمس عددًا من الإجراءات الجديدة لمنع الغش داخل اللجان، ومنها لأول مرة عمل لجان للطلبة المتأخرين، ووضع الأسئلة من خلال بنك المعرفة، وتخصيص صناديق مغلقة توضع بها الهواتف المحمولة وبطاقة الرقم القومي.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على مصلحة الطلاب وتخريج دفعات قوية في جميع المجالات التعليمية.

وقد أثنى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب على هذه الاجراءات اثناء جولته بلجان الامتحان بكلية الحقوق لتقفد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي رافقه خلالها محمد صافي عميد الكلية، ومحمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.