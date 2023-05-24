دكتورة بصيدلة عين شمس تفوز بجائزة خليفة التربوية في دورتها الـ 16

تقدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومكتب الجوائز بالجامعة بخالص التهاني للدكتورة مها نصر أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس لفوزها بجائزة خليفة التربوية في دورتها 16 في مجال التعليم العالي على مستوى الوطن العربي فئة الأستاذ الجامعي المتميز.

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كلية صيدلة جامعة عين شمس

جدير بالذكر أن مها نصر تخرجت في كلية الصيدلة جامعة عين شمس عام 2003 وحصلت على الدكتوراة في الصيدلانيات من الجامعة عام 2012، وقامت بمهمة علمية بعد الدكتوراة لمدة ستة اشهر بجامعة ليدن بهولندا عام 2013, وحصلت علي تمويل من أكاديمية العلوم الطبية البريطانية للسفر كأستاذ زائر لمدة شهر في جامعة برادفورد بانجلترا عام 2015.



جائزة الدولة التشجيعية للعلوم التكنولوجيا

وتم منحها جائزة الدولة التشجيعية للعلوم التكنولوجيا المتقدمة التي تخدم العلوم الطبية عام 2017، جائزة شوقي الحداد للأورام السرطانية عام 2018، جائزة عبادة الدولية للباحثين المتميزين تحت 40 سنة عام 2019،جائزة كومستيك لأفضل بحث علمي في العلوم البيولوجية عام 2018، جائزة كوامي نكروماه للتميز العلمي في مجال علوم الحياة علي مستوي شمال افريقيا عام 2019 وجائزة أكديما لأفضل بحث تطبيقي عام 2018 ونوط الامتياز من الدرجة الأولى عام 2020، كما حصلت علي تمويل لعدة مشاريع ممولة من داخل مصر ودوليا في مجال إيصال الدواء وتطبيق تكنولوجيا النانو في علاج الأمراض.

وقامت بنشر أكثر من 100 بحث دولي واشتركت في العديد من المؤتمرات الدولية كمتحدث, وقد تم اختياره لعضوية المكتب العربي الاقليمي لأكاديمية العلوم العالمية كممثل شاب, وكزميل شاب لأكاديمية العلوم الأفريقية, وعضوية أكاديمية الشباب العالمية. كما تم تكريمها لحصولها علي زمالة أينشتاين القادم من قبل رئيس دولة رواندا.

أيضا تم إدراجها ضمن أفضل 2% من علماء العالم طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد للثلاث أعوام الاخيرة، وأخيرا تحصد جائزة خليفة التربوية على مستوى الوطن العربي في دورتها 16 في مجال التعليم العالي على مستوى الوطن العربي فئة الأستاذ الجامعي المتميز.

وتتمنى إدارة الجامعة لها مزيد من التميز والتألق، يذكر أن قيادة جامعة عين شمس تولى اهتماما كبيرا بعلمائها في شتى المجالات وتعمل على استمرار التشجيع لهم وتوفير كافة الإمكانات لتمكينهم من الإبداع بما يحقق رسالة الجامعة في التميز والريادة.