تزامنا مع احتفالات الأرثوذكسية.. قصة عيد الصعود

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس بعيد الصعود، وهو تذكار لـ صعود السيد المسيح إلى السماء بعد مرور 40 يومًا على قيامته. وهو من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة.

قصة عيد الصعود

وصعد السيد المسيح إلى السماء، بعد أن ظهر لتلاميذه ولما وجدهم متشككين طلب منهم أن ينظروا يديه ورجليه موضع المسامير التى علق بها على الصليب، ففرحوا جدا وسألهم عن الطعام فقدموا له فاخذ وأكل قدامهم، وقال لهم: "هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم: أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير"، ووقتها فتح أذهان التلاميذ ليفهموا. وقال لهم السيد المسيح، هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، مبتدأ من أورشليم، وأنتم شهود لذلك، وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وعقب ذلك أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا، ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم، انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله.

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ويقول أباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الحرص على الاحتفال بهذا العيد روحيا يأتى لحث المؤمنين على شكر وتمجيد الرب الذي أنهض طبيعة الإنسان الساقطة وأصعدنا وأجلسنا معه في السماويات، وكذلك تعليمهم بأن الذي انحدر لأجل خلاصنا هو الذي صعد أيضًا فوق جميع السموات لكي يملأ الكل.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمته خلال ترأسه صلاة قداس عيد الصعود المجيد من كنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بدون حضور شعبي - التهنئة لجموع الأقباط بمناسبة عيد الصعود المجيد، لافتا إلى أن السيد المسيح جاء أولا لكى ما يخلص الإنسان وسيأتى مرة أخرى لكى يدين العالم. وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إن يوم الصعود كان على جبل الزيتون وقبلها مر السيد المسيح على بيت عنيا وبستان جثماني الذين مر بهما في أسبوع الآلام، مضيفا أن السيد المسيح أراد أن يعلمهم أن الصعود ثمرة من ثمرات الصليب، حيث أكد لهم أني أذهب لكى أعد لكم مكانا، وأنه على المستوى الروحي أراد أن يعلمهم السمو، وفي عيد الصعود نتعلم أن المسيحية بلا سقف في النمو الروحي. وتابع قائلا، إن السيد المسيح هو صاحب السماء، وهو يثبت في عيد الصعود أنه صاحب السماء، وفي كل مرة نصلي فيها الصلاة الربانية "أبانا الذى في السموات" يتأكد لنا ذلك، موضحًا أن السيد المسيح صعد إلى السماء لكى يؤهلنا للسماء".