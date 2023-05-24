الأنبا إشعياء يرسم 950 شماسا للخدمة في إيبارشية طهطا

صلى نيافة الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي، في كاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطه أمه (مقر المطرانية).



وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا إشعياء صلوات رسامة ٩٥٠ من أبناء إيبارشية طهطا وجهينة في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بكنائس الإيبارشية.



كما شارك مع نيافة الأنبا إشعياء في الصلوات نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بمدينة سيدني بأستراليا، وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وعدد آخر من الآباء الرهبان من أبنائها، حيث هنأ الآباء نيافة الأنبا إشعياء بمناسبة الذكرى الـ ٤٣ لسيامته أسقفًا على الإيبارشية، وسط حضور شعبي كثيف.

-إعلانات-

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بـ عيد الصعود

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الخميس ب عيد الصعود، وهو تذكار لـ صعود السيد المسيح إلى السماء بعد مرور 40 يوما على قيامته. وهو من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة.

قصة عيد الصعود

وصعد السيد المسيح إلى السماء، بعد أن ظهر لتلاميذه ولما وجدهم متشككين طلب منهم أن ينظروا يديه ورجليه موضع المسامير التى علق بها على الصليب، ففرحوا جدا وسألهم عن الطعام فقدموا له فاخذ وأكل قدامهم، وقال لهم: "هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم: أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير"، ووقتها فتح أذهان التلاميذ ليفهموا. وقال لهم السيد المسيح، هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، مبتدأ من أورشليم، وأنتم شهود لذلك، وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وعقب ذلك أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا، ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم، انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله.

ويقول آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الحرص على الاحتفال بهذا العيد روحيا يأتى لحث المؤمنين على شكر وتمجيد الرب الذي أنهض طبيعة الإنسان الساقطة وأصعدنا وأجلسنا معه في السماويات، وكذلك تعليمهم بأن الذي انحدر لأجل خلاصنا هو الذي صعد أيضًا فوق جميع السموات لكي يملأ الكل. وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمته خلال ترأسه صلاة قداس عيد الصعود المجيد من كنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بدون حضور شعبي - التهنئة لجموع الأقباط بمناسبة عيد الصعود المجيد، لافتا إلى أن السيد المسيح جاء أولا لكى ما يخلص الإنسان وسيأتى مرة أخرى لكى يدين العالم. وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إن يوم الصعود كان على جبل الزيتون وقبلها مر السيد المسيح على بيت عنيا وبستان جثيماني الذين مر بهما في أسبوع الآلام، مضيفا أن السيد المسيح أراد أن يعلمهم أن الصعود ثمرة من ثمرات الصليب، حيث أكد لهم أني أذهب لكى أعد لكم مكانا، وأنه على المستوى الروحي أراد أن يعلمهم السمو، وفي عيد الصعود نتعلم أن المسيحية بلا سقف في النمو الروحي. وتابع قائلا، إن السيد المسيح هو صاحب السماء، وهو يثبت في عيد الصعود أنه صاحب السماء، وفي كل مرة نصلي فيها الصلاة الربانية "أبنا الذى في السموات" يتأكد لنا ذلك، موضحا أن السيد المسيح صعد إلى السماء لكى يؤهلنا للسماء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.