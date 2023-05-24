الخميس 25 مايو 2023
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سياسة

قانون حماية الملكية الفكرية، حالات لا يعد فيها الاختراع جديدا

حماية الملكية الفكرية،
حماية الملكية الفكرية، فيتو

قانون حماية الملكية الفكرية، حددت المادة (٣) من قانون حماية الملكية الفكرية الحالات التى لا يعد فيها الاختراع جديدا وفقا للقانون.

ولا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.

٢- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.

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ولا يعد إفصاحًا في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.


الحصول على براءة الإختراع


ونصت  المادة (٤٤) من قانون حماية الملكية الفكرية شروط الحصول على براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات.

ومع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقًا تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية:

 

١- أن يكون الطالب قد أودع طلبًا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتبارًا من أول يناير ١٩٩٥.

 

٢- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناءً على طلب قدم في تلك الدولة اعتبارًا من أول يناير سنة ١٩٩٥.

 

٣- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة اعتبارًا من أول يناير سنة ١٩٩٥.

 

٤- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.

 

قانون حماية الملكية الفكرية
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثاري بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.

 

ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحًا من ظاهر الأوراق التي تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثاري، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب.

 

ضوابط الحصول على براءة الاختراع
قانون حماية الملكية الفكرية، ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له، وذلك إلى أن يبت مكتب براءات الاختراع المصري في طلب الحصول على البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق أي المدتين أقل.

 

ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في استعمال حقه.

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