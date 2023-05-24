فيتو في جولة داخل مجمع الكوارتز.. افتتاح أكبر مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا قريبا

مجمع الكوارتز، حبا الله مصر بخيرات كثيرة، وثروات طبيعية تجعلها في مصاف الدول، بيد أنها لم تستغل طوال سنوات طويلة الاستغلال الأمثل، فكان يجري تصديرها خامات لتعود إلينا بعد تصنيعها بأسعار باهظة، ولكن الآن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت مصر هذا الملف أهمية، وأصبحت الثروات الطبيعية تنتج بأيادٍ مصرية 100% لتعظيم دور الدولة المصرية في إدارة واستغلال الثروات الطبيعية.

جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

استخدامات خام الكوارتز في بناء المستشفيات والمعامل الطبية

إحدى أهم هذه الثروات الطبيعية خام الكوارتز الذي يستخدم في بناء المستشفيات والمعامل الطبية والأماكن الحساسة للفيروسات والميكروبات.

وتعد مادة الكوراتز عازلا طبيعيا لها بالإضافة إلى شدة صلابتها مما يجعلها تدخل في صناعة الحديد والصلب.



جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

-إعلانات-

"فيتو" قامت بجولة تفقدية داخل مجمع الكوارتز، للتعرف عن قرب على تفاصيل المشروع الضخم المقرر افتتاحه قريبا.



موعد افتتاح مجمع مصانع الكوارتز

وفي القريب العاجل سيقوم الرئيس السيسي بافتتاح مجمع مصانع الكوارتز التابع للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات ويعتبر هذا المجمع الأول من نوعه في العالم لأنه يضم مراحل استخراج وإنتاج الكوارتز بالكامل.

جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو





الشركة المصرية للتعدين

شركة تم إنشاؤها بعد صدور توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة بشأن إعادةهيكلة قطاع التعدين لتشكيل الشركة المصرية للتعدين وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات لتختص بموضوعات استغلال المحاجر والملاحات بأراضي المحافظات.

وذلك بتاريخ 28/4/2020 حيث صدر قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم (83) لسنة 2020 بإنشاء الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات كشركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ليكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها بالمحافظات، وسميت بالشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

كما صدر القانون رقم (193) لسنة 2020 بالترخيص لوزراة «البترول والثروة المعدنية – التنمية المحلية – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية » في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بشأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية، وذلك طبقًا لاتفاقية الالتزام الموقعه بين الحكومة المصرية ممثلة في الوزارات عالية والشركة المصرية للتعدين التي تمنح الشركة التزامًا مقصورًا بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات على مستوى الجمهورية بما فيها شبه جزيزة سيناء.

جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

مهام الشركة المصرية للتعدين

تقوم الشركة بالعديد من المهام التي يمكن إيجازها في التعاون مع الجهات المعينة والعلمية والبحثية لتنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم والمحاجر والملاحات ورقابة كل ما يتعلق بها والإشراف الفني علي عمليات استخرام الخامات التعدينية لتبادل الخبرات وتطوير لأداء في مجال التعدين بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية بكافة أراضي الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات التعدينية والمحجرية لصالح للمشروعات القومية للدعم الاقتصاد الوطني وتوفيير فرص عمل.

جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

أنشطة الشركة المصرية للتعدين

إنشاء الوحدات الإنتاجية والمصانع التابعة للشركة المصرية للتعدين والوحدات الإنتاجية التابعة للشركة ومنها الوحدة الإنتاجية رقم (1) بشرم الشيخ لإنتاج خام الألبايت، ويتم استخرام وطحن خام الألبايت بطاقة إنتاجية (480) ألف طن سنويًا ويستخدم في صناعات «الزجاج والبورسلين – السراميك – الرخام الصناعي والطلاءات – الأدوات الصحية».

أما الوحدة الإنتاجية رقم (2) بإسنا لاستخرام خام: الفوسفات فيتم استخرام خام الفوسفات من خلال عدد (11) منطقة امتياز تابعة للشركة، للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من خام الفوسفات الذي يعد العنصر الأساسي في صناعة (الأسمدة الفوسفاتية – حمض الفوسفوريك).



مصانع الرخام والجرانيت

مصانع الرخام والجرانيت التابعة للشركة (4) مصنع للرخام والجرانيت بمناطق ( العين السخنة – رأس سدر – المنيا – بني سويف )، مصنع للرخام بمدينة بدر، مصنع للجرانيت بأسوان.

وصممت المصانع صممت بأحدث تقينات التكنولوجيا العالمية المتخصصة.





أنشطة الشركة المصرية للتعدين في المحاجر والملاحات

تقوم الشركة بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وإحكام السيطرة والحوكمة علي المحاجر بنطاق أراضي الدولة بالكامل وتعتبر إحدى المهام الرئيسية للشركة بهدف التحقيق العائد المناسب من إستغلالها حفاظًا علي مقدرات الدولة المصرية وذلك بناء علي القانون رقم (193) لسننة 2020 الذي يمنح الشركة التزامًا مقصورًا بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات علي مستوي الجمهورية.





إجراءات السيطرة الإلكترونية

توفير قاعدة بيانات جغرافية (الخريطة الاستثمارية) تشمل كافة بيانات المحاجر والملاحات المتاحه للاستغلال بأراضي المحافظات وأراضي القوات المسلحة.

إنشاء منظومة إلكترونية (منظومة الشباك الواحد) للحصول علي تراخيص المحاجر بالربط بين الشركة المصرية للتعدين وجهات (الولاية – التصديق) لتيسير إجراءات التعاقد علي المحاجر.

الاستعانة بسور الأقمار الصناعية لرصد بعض مخلفات التحجير واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

إدخال تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمعلومات الجيوجغرافية (GIS).

جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

--جائزة التميز العالمية:

علي الرغم من أن الشركة أنشئت حديثا وتعتبر كيانا جديدا ولد خلال سنوات لا تتعدى العامين فإنها حصلت علي جائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية والمركز الأول عالميًأ في قطاع حوكمة المحاجر في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي برمجيات الجغرافية 2023 والذي يعتبر أكبر حدث دولي في العالم مخصص لنظم المعلومات الجغرافية ويتم إقامته سنويًا في الولايات المتحدة ويشارك به أكثر من (75) ألف مشارك من أكبر الشركت والمؤسسات في العالم.

جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو



نبذة عن مشروع افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز

صدرت توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية ومنها خام الكوارتز حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مجمع إنتاج الكوارتز والذي يعد المشروع الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية ويعتبر نموذجًا لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدء من استخراج خام الكوارتز وتكسيرة ثم طحنه إلي حبيبات بأحجام ومواصفات معينة وإدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى.

جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

الهدف من مشروع إنتاج الكوارتز

استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة بجمهورية مصر العربية بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكواترتز وزيادة الدخل القومي.

المساهمة في خطة التنمية الصناعية الشاملة للدولة.

تلبية اجتياجات السوق المحلى من ألواح الكوارتز اللازمة لتجهيز (المستشفيات – الفنادق ) بدلًا من استيراها من الخارج (بما يوفر العملة الصعبة).

تنفيذ الأنشطة التصنيعية للخامات التعدينية بمراحلها المختلفة ومنها خام الكوارتز للخامات التعدينية لتعظيم العائد منها وتحقيق القيمة المضافة لها.

جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

توفير فرص العمل

يعتبر المشروع داعما للاقتصاد الوطني الذي يقوم علي تنفيذ مشروعات قومية وإستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب وقد ساهم المشروع في توفير (600) فرص عمل مباشرة – (2000) فرصة عمل غير مباشرة والحفاظ علي الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى طرح الفائض من إنتاج خام الكوارتز المطحون وكذا ألواح الكوارتز للبيع بالأسواق الخارجية.

جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

مكونات المشروع إنتاج الكوارتز

يشمل المشروع علي (5) مصانع كالآتي:

- مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز بمروة السويقات بمرسي علم بمساحة (250) ألف م2 لتكسير خام الكوارتز إلي أحجام صغيرة بمقاسات من (3-5) سم.

- (4) مصنع بمنطقة العين السخنة علي مساحة (300) ألف م 2 كالآتي:

• مصنع التكسير الرئيسي لخام الكوارتز لتكسير ناتج،

• مصنع التكسير الأولي إلي حبيبات أصغر بمقاسات (3-4) مم بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل.

• مصعني طحن خام الكوارتز إلي حبيبات بالغة الدقة.

• مصنع التكسير الرئيسي طبقا للمواصفات المطلوبة لإدخال جزء منها لإنتاج ألواح الكوارتز.

جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو



مصنع التكسير الأولى (CPA) بمنطقة منجم الكوارتز (بمروة السويقات) بمرسي علم

مكانه: «يوجد في مرسي (بمروة السويقات).

الطاقة الإنتاجية: 140 ألف طن/عام (من خلال العمل بعدد (2) وردية )

التكنولوجيا المستخدمة: تكسير خام الكوارتز إلي أحجام صغيرة بمقاسات من (3-5) سم.

جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

مصنع التكسير الرئيسي (CPA) بالعين السخنة

مكانه:العين السخنة

الطاقة الإنتاجية:140 ألف طن /عام (من خلال العمل بعدد (2) وردية)

التكنولوجيا المستخدمو: تكسير ناتج مصنع الكوارتز الأولى إلى حبيبات أصغر بمقاسات (3-4) مم من بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل



جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

مصنع طحن خام الكوارتز (MPB- MPA) بالعين السخنة

مكانه: العين السخنة

الطاقة الإنتاجية: 140 ألف طن /عام (من خلال العمل بعدد (2) وردية)

التكنولوجيا المستخدمة: إنتاج حبيبات بالغة الدقة من ناتج مصنع التكسير الرئيسي طبقا للمواصفات المطلوبة لإدخال جزء منها لإنتاج ألواح الكوارتز.

مصنع إنتاج ألواح الكوارتز (BL).



جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

موقع المصنع والطاقة الإنتاجية له:

يقع مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة.

الطاقة الإنتاجية: 438 ألف م2/عام

التكنولوجيا المستخدمة: إنتاج ألواح الكوارتز (BL)

في مجال (البيئة – الجودة – الصحة والسلامة والمهنية)



جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

مجال البيئة

تم اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحفاظ علي البيئة استخدام مصادر الطاقة النظيفة حيث تم الاعتماد علي الطاقة الكهربائية لتشغيل جميع معدات وخطوط الإنتاج بإستثناء الغلايات تم تشغيلها بالاعتماد علي الغاز الطبيعي

وتم إنشاء محطة تحلية مياه بطاقة قدرها (300م3/يوم) بخلاف محطات إعادة تدوير المياه التي تستخدم بخطوط الإنتاج لتقليل الهدر من المياه بإعتبارها أحد الثروات الطبيعية بسعة إجمالية (556)م3

وتم الاهتمام بالمسحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة للحفاظ علي البيئة

وتم حصول مجمع مصانع إنتاج الكوارتز علي شهادة الأيزو رقم (14001/2015) في مجال المحافظة علي البيئة



جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

مجال الجودة

مراعاة اتباع أحدث النظم العلمية لاختبار ومراقبة الجودة أثناء عمليات التصنيع وبعدها بالاعتماد على عدد من المعامل المتخصصة التي تم إنشاؤها وتزويدها بأحداث الأجهزة المعملية وتضم أكفا المهندسين والكيميائيين المتخصصين في هذا المجال مما مكن المجمع للحصول علي ( شهادة ISO 9001)



جولة فيتو في مجمع مصانع الكوارتز, فيتو

مجال الصحة والسلامة المهنية

تم تطبيق أحدث المعايير في مجال الصحة والسلامة المهنية مما أهل المجمع للحصول علي شهادة ( شهادة ISO 45001 )

بخلاف إنشاء شبكة إطفاء ومكافحة حريق آلية لتأمين مجمع مصانع إنتاج الكوارتز واعتمادها من جهات الحماية المدنية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.