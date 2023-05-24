بنك التنمية الأفريقي يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي للقارة لـ4.3% في 2024

توقع بنك التنمية الأفريقي ارتفاع النمو الاقتصادي في أفريقيا خلال عامي 2023 و2024 وسط تشديد السياسة النقدية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أنه من المتوقع أيضا أن ينخفض النمو الاقتصادي لدولة جنوب أفريقيا.

النمو الاقتصادي في أفريقيا

وذكر بنك التنمية الأفريقي في تقريره السنوي عن آفاق الاقتصاد الأفريقي اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة إلى 4٪ في 2023 ونحو 4.3٪ في 2024 لكنه أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل من 4.8٪ في عام 2021.

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ودعا أكينوومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية إلى "التفاؤل الحذر" في مواجهة المخاطر بما في ذلك أسعار الفائدة العالمية المرتفعة والدولار القوي بينما قد تؤدي الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة الأسعار.

بنك التنمية الأفريقي، فيتو

الأداء الاقتصادي الضعيف في جنوب إفريقيا

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة الجنوبية من القارة بشكل حاد إلى 1.6٪ هذا العام من 2.7٪ العام الماضي، متأثرًا بالأداء الاقتصادي الضعيف في جنوب إفريقيا، حيث أدى انقطاع التيار الكهربائي المقرر لما يصل إلى 10 ساعات في اليوم إلى إعاقة الاقتصاد.

وفي تعديل تنازلي حاد، يتوقع بنك التنمية الأفريقي الآن أن ينمو الاقتصاد الأكثر تصنيعًا في القارة بنسبة 0.2٪ فقط في عام 2023 و1.5٪ في العام المقبل.

وأكد التقرير أن متوسط التضخم في أفريقيا من المقرر أن يتسارع مرة أخرى هذا العام إلى 15.1٪ من 14.2٪ في 2022.

متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا

وتابع أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا 66٪ هذا العام و65٪ العام المقبل، مشيرًا إلى ارتفاع الدين المحلي.

وجاء في تقرير بنك التنمية الأفريقي أن "إعادة هيكلة الديون المحلية يجب أن تكون بالتالي جزءًا من المفاوضات لحل أزمات الدين العام في البلدان التي تواجه مخاطر متزايدة".

الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي 2023

جدير بالذكر أنه أشاد أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، بالتنظيم الجيد للاجتماعات السنوية للمجموعة التي تستضيفها مصر، مؤكدا أن الحضور الكبير في الاجتماعات السنوية للمجموعة يبرز العلاقات الطيبة التي تربط الدول المشاركة بمصر.

أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، فيتو

أفريقيا تتعرض للدمار بسبب التغير المناخي

وأضاف رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أن أفريقيا تتعرض للدمار بسبب التغير المناخي حيث تفقد القارة ما بين 7 و15 مليار دولار سنويا بسبب تغير المناخ.

وأكد أكينومي أديسينا، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أن مصر اتخذت قرارا شجاعا بالاتجاه نحو الطاقة المتجددة.