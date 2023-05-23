رئيس بنك التنمية الأفريقي: ندرة تدفقات التمويل المناخي تخنق أفريقيا

قال رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي الدكتور أكينوومي أديسينا أمس الإثنين، إن الافتقار إلى التمويل الكافي للتصدي لتغير المناخ في إفريقيا "يخنق" القارة.

الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لعام 2023 والتي يستضيفها البنك المركزي المصري في مدينة شرم الشيخ.

ودعا أديسينا الدول المتقدمة إلى وفائها بتعهد تمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار سنويًا وتقديمه للدول النامية، موضحا أن "أفريقيا تعاني من نقص في التمويل المتعلق بالمناخ.. "أفريقيا تختنق".

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وأكد رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أن دور وسائل الإعلام مهم جدًا للمساعدة في نقل أخبار الجهود المبذولة والتحديات التي يتم مواجهتها والإلحاح الشديد الآن في الحصول على تمويل المناخ الذي تشتد الحاجة إليه في إفريقيا"، مؤكدا أنه تم اختيار الموضوع للفت الانتباه إلى الحاجة الملحة لتمويل المناخ.

تغير المناخ يسبب الفوضى

وتابع: "في أي مكان تنظر إليه في إفريقيا اليوم، فإن تغير المناخ يسبب الفوضى".. "في منطقة الساحل، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تجفيف المياه المحدودة، مما يتسبب في إجهاد المحاصيل والماشية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي."

وأشار إلى أنه في مناطق شاسعة من شرق وجنوب إفريقيا، وفي القرن الأفريقي، تسبب مزيج من الجفاف والفيضانات في خسائر فادحة في الأشخاص والبنية التحتية، مما أدى إلى زيادة أعداد اللاجئين ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، حيث إن تمويل القطاع الخاص للمناخ في إفريقيا سوف يحتاج إلى زيادة بنسبة 36٪ سنويًا".

استخدام أدوات سوق رأس المال لدعم الاستثمارات المتعلقة بالمناخ

وأجاب Adesina ونواب رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، عن أسئلة حول إمكانية استخدام أدوات سوق رأس المال مثل السندات الخضراء لدعم الاستثمارات المتعلقة بالمناخ، موضحا أن رأس المال الطبيعي لأفريقيا وحده يقدر بنحو 6.2 تريليون دولار"، والذي إذا تم تسخيره بشكل جيد، يمكن أن يحفز نموًا اقتصاديًا وتوليد ثروة أسرع.

الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي لعام 2023

كما تحدث عن برنامج البنك الرائد لتقنيات التحول الزراعي الأفريقي (TAAT) الذي يوفر أنواعًا مختلفة من البذور المقاومة للحرارة لزيادة الغلة في المحاصيل مثل القمح، وضرب مثال بإثيوبيا التي تتمتع الآن بالاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح وتخطط لتصدير الفائض إلى البلدان المجاورة.

مجموعة بنك التنمية الأفريقي

جدير بالذكر أنه انطلقت أمس الاثنين فعاليات اجتماعات مجموعة بنك التنمية الأفريقي، التي ينظمها البنك المركزي المصري، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، وذلك تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا"، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز آفاق التعاون مع الدول الأفريقية في كافة المجالات، وخاصة على المستوى الاقتصادي.

وستسمح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لمجلس محافظي البنك والقادة الأفارقة وشركاء التنمية باستكشاف طرق عملية "لتعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"، بما يتماشى مع موضوع اجتماعات هذا العام.

ويقود بنك التنمية الأفريقي جهود التكيف مع المناخ في جميع أنحاء القارة وخصص 63٪ من تمويله المتعلق بالمناخ، وهو أعلى تمويل بين جميع بنوك التنمية المتعددة الأطراف كما ستدعم نافذة العمل المناخي الجديدة للبنك ملايين المزارعين، وتمكينهم من الوصول إلى البذور المقاومة للمناخ، وأطلقت المؤسسة أيضًا مبادرة Desert to Power لتطوير 10000 ميجاواط من الطاقة الشمسية ليستفيد منها ما يقرب من 250 مليون شخص في جميع أنحاء منطقة الساحل.

برنامج تسريع التكيف الأفريقي

وأطلق بنك التنمية الأفريقي والمركز العالمي للتكيف برنامج تسريع التكيف الأفريقي (AAAP) لتعبئة 25 مليار دولار لدعم تكيف إفريقيا مع تغير المناخ كما أنشأ التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء (AGIA) بالشراكة مع مؤسسات أخرى، لتعبئة 10 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة للبنية التحتية الخضراء في إفريقيا.

وفقًا لتقديرات البنك، ستحتاج إفريقيا إلى 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتمويل احتياجاتها المتعلقة بتغير المناخ.