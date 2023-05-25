الخميس 25 مايو 2023
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اقتصاد

تغطيات ومستندات الحصول على التعويض بعد نفوق الماشية المؤمن عليها

تأمين الماشية، فيتو
تأمين الماشية، فيتو

سوق التأمين المصري يضم وثائق للتأمين على المواشي، ضد مخاطر النفوق والحرائق والأوبئة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع البنوك والجمعيات، وتعمل شركات التأمين في هذا الإطار من خلال البنوك، خصوصًا البنك الزراعي المصري، الذي يقرض بدوره الفلاحين ومربي الماشية.

ويطلب هذه التغطية التأمينية ملاك المزارع الذين لديهم أعداد كبيرة من الماشية، وغالبًا يتم التأمين في هذه الحالة عن طريق البنك الزراعي، حيث يقوم بهذه العملية ضد أخطار النفوق الناجم عن الأمراض والأوبئة والحرائق، وذلك نيابة عن عملائه، وتبلغ قيمة الرسوم التي يدفعها المربى للصندوق عند التأمين على ماشيته 1.55% من القيمة الأساسية للحيوان، وتدفع قيمة الرسوم مرة واحدة لمدة عام، وفى حالة تسمين الماشية مسموح للمربى بالتأمين لمدة 6 أشهر.

وتغطى وثيقة تأمين الماشية الآتى:


1- مخاطر النفوق والذبح الاضطراري وتعطى تعويضا مناسبا وعاجلا لمربى الماشية المؤمن عليها يصل إلى 93.75% من قيمة الماشية المؤمن عليها.

2- وثيقة التأمين الشاملة وتغطى مخاطر النفوق والذبح الاضطراري والسطو والحريق وضمان عهدة المربى وتعطى تعويضا بنسبة 100% من قيمة الماشية المؤمن عليها.

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المستندات الواجب تقديمها لتأمين النفوق:


1. صورة رسمية من محضر الشرطة.
2. صوره رسمية من قرار النيابة + صوره رسميه من تقرير المعمل الجنائى فى حاله ( الوفاه بسبب الحريق ).
3. تقرير الصفه التشريحيه موضحًا به القيمه السوقيه وقت النفوق- صادر من الوحده البيطريه
4. فحص معملى للحيوان النافق (إن وجد).
5. حلقه الترقيم الخاصه بالماشيه النافقه.
6. معاينه البنك للحظيره قبل الاصدار وبعد الحادث موضحه ارقام حلقات الترقيم.
7. كشف حساب القرض الممنوح لتمويل شراء المواشى.
ملاحظه: يستثنى من التغطيه النفوق بسبب ( المالاريا، الحمه القلاعيه )
هذا مع العلم بأنه سيتم إخطاركم بأيه مستندات آخرى قد يتطلبها دراسة ملف المطالبه وذلك بعد مراجعة وتدقيق المستندات المذكوره بعاليه.
 

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الامراض والأوبئة البنك الزراعي المصري التغطية التأمينية سوق التامين المصرى

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