أستاذ بجامعة الأزهر: يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج فى حال كونه بخيلا

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن العلاقة بين الزوجين علاقة مفتوحة، فلو أخذت منه إذن فى التصرف فى ماله، فهنا لا مشكلة، لافتا إلى أن يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج فى حال إنه بخيل ولا ذنب عليها، إذا أخذت القدر الذى يكفيها لمصاريف البيت.

حكم أخذ الزوج من زوجها البخيل دون علمة

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "البخل أقبح صفة فى الإنسان، فلو تقدم لأى بنتك بخيل، لا تتموا هذه الزواجة، لأن البخيل لا يحب إلا نفسه، فلو الزوج بخيل يجوز للزوجة الأخذ من ماله ما يكفيها يعنى هتشترى طلبات بـ100 جنيه، يبقى هو ده المبلغ اللى تأخذه ولا تزيد ولا تقل، وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة حسن استكت زوجها".

-إعلانات-

مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: "جاءت هندٌ بنت عتبة إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ".

هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة رحمها

ةقال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز منع الزوجة من صلة الأرحام من أهلها، لأن هذه مخالفة صريحة لشرع الله، لافتا إلى أن الزوج الذى يساعد زوجته على صلة رحمها يأخذ ثواب مساعدتها، وكذلك ثواب أرحامها.

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "لو زوجتك عندها حد من أهلها مريض، ساعدها إنها تساعده وتزوره، هتأخذ ثواب كبير لأن أنقذت حد من عسرته، وربنا هيسر لك كل أمورك، وكمان هتأخد أجر كبير إنك ساعدتها على صلة الأرحام، ولو منعتها انتظر عقاب كبير من الله لأنك كنت السبب فى القطيعة بين الناس".

أسباب التفكك الأسري

وفي سياق متصل قال الدكتور أسامة قابيل، الداعية الإسلامي، إن الاحتياج الحقيقى لإصلاح حالنا هو الاقتداء بكل ما أمرنا به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى احترام الكبير ويرحم الصغير، فى كل شئون حياتنا، مستشهدا بحديث سيدنا النبى: "ليس من لا يوقر كبيرنا ويرحم ويعطف صغيرنا".

وتابع قابيل، خلال استضافته ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr2": "لن نصل إلى احترام الكبير حتى نربي الصغير على الرحمة والعطف، لازم نحترم الكبير فى المدرسة والبيت والمؤسسة ومكان العمل".

واستكمل: "النهارده كام بيت حصل فيه طلاق وتفكك أسرى، أكيد مفيش فيها احترام للكبير، فى تناحر، بين الزوجين، وبعض البيوت الست بقت الراجل، ولو عاوزين نرجع الاستقرار لبيوتنا علينا أن نرجع الاحترام فيما بيننا، واول أمر نبدأ به السوشيال ميديا، الاحترام أصبح مفقود فى بعض معاملتنا، أى حد بقى يتجرأ على السوشيال ميديا دون وجه حق وده سبب زعزعة وتجرأ من الصغار على الكبار".





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



