الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

أستاذ بجامعة الأزهر: يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج فى حال كونه بخيلا

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر،فيتو

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن العلاقة بين الزوجين علاقة مفتوحة، فلو أخذت منه إذن فى التصرف فى ماله، فهنا لا مشكلة، لافتا إلى أن يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج فى حال إنه بخيل ولا ذنب عليها، إذا أخذت القدر الذى يكفيها لمصاريف البيت. 

حكم أخذ الزوج من زوجها البخيل دون علمة

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "البخل أقبح صفة فى الإنسان، فلو تقدم لأى بنتك بخيل، لا تتموا هذه الزواجة، لأن البخيل لا يحب إلا نفسه، فلو الزوج بخيل يجوز للزوجة الأخذ من ماله ما يكفيها يعنى هتشترى طلبات بـ100 جنيه، يبقى هو ده المبلغ اللى تأخذه ولا تزيد ولا تقل، وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة حسن استكت زوجها".

-إعلانات-

مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: "جاءت هندٌ بنت عتبة إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ".

هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة رحمها

ةقال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز منع الزوجة من صلة الأرحام من أهلها، لأن هذه مخالفة صريحة لشرع الله، لافتا إلى أن الزوج الذى يساعد زوجته على صلة رحمها يأخذ ثواب مساعدتها، وكذلك ثواب أرحامها.

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "لو زوجتك عندها حد من أهلها مريض، ساعدها إنها تساعده وتزوره، هتأخذ ثواب كبير لأن أنقذت حد من عسرته، وربنا هيسر لك كل أمورك، وكمان هتأخد أجر كبير إنك ساعدتها على صلة الأرحام، ولو منعتها انتظر عقاب كبير من الله لأنك كنت السبب فى القطيعة بين الناس".

أسباب التفكك الأسري 

وفي سياق متصل قال الدكتور أسامة قابيل، الداعية الإسلامي، إن الاحتياج الحقيقى لإصلاح حالنا هو الاقتداء بكل ما أمرنا به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى احترام الكبير ويرحم الصغير، فى كل شئون حياتنا، مستشهدا بحديث سيدنا النبى: "ليس من لا يوقر كبيرنا ويرحم ويعطف صغيرنا".

وتابع قابيل، خلال استضافته ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr2": "لن نصل إلى احترام الكبير حتى نربي الصغير على الرحمة والعطف، لازم نحترم الكبير فى المدرسة والبيت والمؤسسة ومكان العمل". 

واستكمل: "النهارده كام بيت حصل فيه طلاق وتفكك أسرى، أكيد مفيش فيها احترام للكبير، فى تناحر، بين الزوجين، وبعض البيوت الست بقت الراجل، ولو عاوزين نرجع الاستقرار لبيوتنا علينا أن نرجع الاحترام فيما بيننا، واول أمر نبدأ به السوشيال ميديا،  الاحترام أصبح مفقود فى بعض معاملتنا، أى حد بقى يتجرأ على السوشيال ميديا دون وجه حق وده سبب زعزعة وتجرأ من الصغار على الكبار".

txt

أمين الفتوى: عقوق الوالدين قرين الشرك بالله وهذه أفضل طريقة للتوبة منه

txt

أمين الفتوى: البعض كره الناس في العبادة بسبب كلمة بدعة


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 


 

حكم أخذ الزوج من زوجها البخيل دون علمة هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة رحمها أسباب التفكك الأسري جامعة الأزهر العلاقة بين الزوجين

مواد متعلقة

أمين الفتوى: عقوق الوالدين قرين الشرك بالله وهذه أفضل طريقة للتوبة منه

أمين الفتوى: البعض كره الناس في العبادة بسبب كلمة بدعة

أمين الفتوى: الزكاة تنقل الناس من شريحة الفقر إلى الكفاية

رد حاسم من أمين الفتوى على حقيقة تحريم المخدرات في القرآن الكريم

الأكثر قراءة

ساويرس ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

ضبط سيارة محملة بـ 5 أطنان قمح محلي قبل تهريبه بالعياط (صور)

أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

هالاند يواصل اصطياد أساطير البريميرليج، تييري هنري أبرز الضحايا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

محتال صيني ينجح في سرقة 600 ألف دولار بالذكاء الاصطناعي

أعلى مسؤول طبي أمريكي يحذر: وسائل التواصل تضر الصحة النفسية للشباب

سلاحف تتسبب في تغريم مطعم 375 ألف يورو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بسبب "نكتة" خسر كل حاجة ورصيده في البنك انخفض من 200 ألف لـ 2 جنيه.. جوانب من حياة إسماعيل يس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية