الثلاثاء 23 مايو 2023
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دين ودنيا

أمين الفتوى: البعض كره الناس في العبادة بسبب كلمة بدعة

الدكتور على فخر،
الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فيتو

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة حول إن ابنها عندما يودعها يقول لها "لا إله إلا الله"، وترد عليه بقول "محمد رسول الله"والبعض قالوا إن قول هذا أثناء التوديع يعتبر بدعة.

ماهي البدعة المحرمة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "فى ناس كتير بتحاول إلصاق البدعة فى كل شيئ وهذا كره الناس فى العبادة، ما البدعة فى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هذا لم يفعله سيدنا النبي وبالضرورة يبقى بدعة، بالعكس فى حاجات كتير فعلها الناس وسيدنا النبي محمد أثنى عليه".

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وتابع: " كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي  فلما رفع رأسه من الركوع، وقال: سمع الله لمن حمده، قال: رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرًا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته قال: من المتكلم آنفًا؟ قال: أنا يا رسول الله، فقال: صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، لفضل هذه الكلمة ولم يقلها سيدنا النبى، وأًبحت سنة من سنن سيدنا النبي، وبالتالى ليس بالضرورة هناك طريقة لذكر الله ما دام أصل فى الدين أذكر الله كيفما تشاء".

 تعلم الناس لعلم الميراث

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال عدم تعلم الناس لعلم الميراث، سيندثر هذا العلم، وبالتالي سنعود إلى عصر الجاهلية، فى اقتتال الناس فيما بينهم على الميراث، لافتا إلى أن سيدنا النبي أمرنا بتعليم علم الميراث حتى لا ينساه الناس. 


وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "سيدنا النبي أمرنا بتعلم هذا العلم، وسيدنا عمر بن الخطاب سافر من المدينة إلى الشام حتى يعلم الناس هذا العلم، وسيأتي زمان لا يجد الرجلان من يحكم بينهما فى الفريضة، هتلاقى أثنين ورثة مش لاقيين حد يحكم بينهما لأن العلم اندثر، وهذا ما قاله لنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

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