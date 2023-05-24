قرض السيارة 2023، يقدم بنك مصر العديد من الخدمات التي يحتاج إليها العملاء، والتي يأتي من أبرزها قرض تمويل شراء السيارات في 2023.



قرض السيارة من بنك مصر

يمنح قرض السيارة للمصريين في بنك مصر من خلال برامج التمويل الآتية:

برنامج قرض السيارة بموجب الدخل.

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

الموظفون بموجب إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

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قرض السيارة 2023

شروط قرض السيارة من بنك مصر

الشروط العامة لمنح القرض:

سعر عائد تنافسي

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

الحد الأقصى للقرض 6 ملايين جنيه

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون )

عرض أسعار معتمد من المعرض



بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).



بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية.

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة) للمهن الحرة).

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

مزايا قرض السيارة من بنك مصر

مميزات إضافية:

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة.

بدون تامين وحظر بيع على السيارة (بشروط محددة)

تمويل السيارات المستعملة ( بشروط محددة ).

سيارات هيونداي، أعلنت شركة هيونداي على حصول سيارتها هيونداي توسان فيس ليفت على 7 مقاعد من توسان، بجانب المصابيح الخلفية المتصلة والعادم ثنائي المخارج مشابهين للطراز الحالي أيضًا.

وزودت سيارات هيونداي بمحرك بنزين 2.5 سي سي للسيارة بقوة 187 حصانًا و1600 سي سي تيربو بقوة 226 حصانًا وإصدار هجين بقوة 261 حصانًا.

وأكدت شركة هيونداي، اختبار سيارتها هيونداي توسان فيس ليفت في أوروبا، وظهرت بالتغييرات طفيفة للغاية ومن المحتمل أن يكون ذلك لأسواق أمريكا الشمالية وأوروبا، بينما تحصل الأسواق الدولية الأخرى على لغة تصميم جديدة للسيارة مستوحاة من موديل باليسايد.



هيونداي توسان فيس ليفت قد تختلف في التصميم حسب السوق

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وتختلف أنماط التصميم للشركة لنفس السيارة حسب السوق، وظهر ذلك في كريتا التي تأتي بوحي باليسايد في الهند، بينما في أندونيسيا تأتي بوحي توسان. والنسخ الأوروبية من هيونداي توسان فيس ليفت ستكون متشابهة مع النموذج الحالي باختلافات بسيطة وكذلك في أمريكا الشمالية. وتشمل التغييرات شبكة التهوية الجديدة بخطوط أصغر حجمًا مع استمرار نفس المصابيح الأمامية الموضوعة رأسيًّا مع تعديلات في تصميم الصادم الأمامي يقلل من مستوى ارتفاع الحساسات الخاصة بالركن.

كما يمكن إجراء تغييرات في العجلات وغطاء المحرك، فيما تستخدم الشركة بعض الوسائل لإخفاء تغييرات التصميم. وباستثناء العجلات المعدنية الجديدة، فإن المظهر الجانبي متطابق تمامًا مع الموديل الحالي. وبالحديث عن عجلات جديدة، فتأتي من خمسة أذرع. وفي الخلف، هناك إمكانية لباب خلفي جديد.