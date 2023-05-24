الأربعاء 24 مايو 2023
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محافظات

397 لجنة تستقبل 84 ألف طالب بالشهادة الإعدادية لامتحان الدراسات بأسيوط

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط، فيتو

امتحانات الشهادة الإعدادية، تستمر اليوم الأربعاء بمحافظة أسيوط  امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 والتي انطلقت السبت الماضي وتستمر وحتى 5 أيام متتالية.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

 

ويؤدي جميع طلاب الإعدادية بأسيوط اليوم الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية وذلك ب397 لجنة موزعة على مستوى المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان لمنع حالات الغش أو تسريب الامتحانات وأي حالات شغب تعطل سير عملية الامتحان.

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84 ألف طالب إعدادي بأسيوط

 

ومن جانبه كشف عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية بأسيوط أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات الإعدادية، وضمت 397 لجنة على مستوى المحافظة مشيرإلى أن 84 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية هذا العام بجميع مراكز محافظة أسيوط وسط التزام تام بتعليمات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإدارة الامتحانات.

 

 

 

 


ولفت وكيل الوزارة إلى أنه حدد معلما لكل لجنة امتحانية مسئولًا عن عملية التسليم والتسلم لأوراق الأسئلة كما تم عقد اجتماعًا الخميس الماضي مع مديري عموم الإدارات التعليمية والمسئولين عن امتحانات الإعدادية بأسيوط من أجل انهاء الاستعدادات النهائية طبقا لتعليمات الوزارة وقبل انطلاق الامتحانات.

 

و تفقد وكيل الوزارة السبت الماضي،بعض لجان امتحانات الشهادة الاعدادية العامة بادارات اسيوط والفتح ومنفلوط وتابع توزيع الاسئلة على اللجان منذ الساعة الخامسة صباحًا،كما تابع سير اعمال الامتحانات بمختلف لجان المراكز، لافتًا الى انه لم يتلقي أي شكاوى أو معوقات في أي لجنة من اللجان على مستوى المحافظة خلال اليوم الأول لامتحان الفصل الدراسي الثانى الذي بدأ في المواعيد والوقت المحدد لها وفي هدوء ودون شكاوى وبكل سهولة ويسر حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط لافتًا إلى التنسيق مع الإدارات التعليمية بالمراكز لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الإمتحانات، بالإضافة إلى تزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتأكيد على موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

 

 

 

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط 

 

 

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب انتهاء لجنة التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة، حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الإنتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من إنتهاء الطلاب من أداء الامتحان.

 

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