تفاصيل الاتهامات الموجهة للمطرب سعد الصغير من طليقته

باشرت النيابة المختصة التحقيقات في الاتهامات الموجهة للمطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي، من رانيا صالح طليقة سعد الصغير باقتحام منزلها والتعدي عليها بالضرب والسب.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وفحص الفيديوهات التي قدمتها المُبلِّغة، التي تثبت صحة الواقعة.

وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إنّ الفنان حضر ومعه زوجته برلنتي عامر، وقاما بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديدها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة من الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته وعدم التعرض لها وحمايتها.

-إعلانات-

تفاصيل بلاغ رانيا صالح ضد سعد الصغير

تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من السيدة رانيا صالح طليقة المطرب الشعبي سعد الصغير تتهمه هو وزوجته بالتعدي عليها بالضرب والسب والقذف.

وأرفقت في البلاغ مقطع فيديو رصدته كاميرا المراقبة في منزلها بدخول سعد وبرلنتي العقار، وتحركت قوة أمنية من قسم الهرم وتم إلقاء القبض عليهما وإيداعهما قسم الشرطة وعرضهما على النيابة العامة ومازالت التحقيقات مستمرة.

وتجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التحقيق في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته، من سيدة تدعى رانيا ص، طليقة سعد الصغير، بالتعدي عليها.

سعد الصغير: ولا عمري اتجوزتها

وفي وقت سابق رد المطرب الشعبي سعد الصغير، على هذه الواقعة، نافيا أنها طليقته، وقال في تصريح خاص لـ “فيتو”: “طليقة مين؟ هو أي واحدة تطلع تقول كانت متجوزة سعد الصغير، واتطلقت منه، أولًا دي كانت راكبة معانا العربية، وأنا رايح تصوير، وأخذت أشياء تخصّني ولما برلنتي عرفت، روحنا البيت عشان نعرفها إننا عرفنا وكشفناها” على حد قوله.

وتابع الصغير: "أيوه مقولتش إني مروحتش ليها البيت، لكن ما اعتديناش عليها، وهي بتعمل محضر تتهمني بالكذب، وتقول إنها طليقتي، أنا ولا عمري اتجوزتها ومعرفهاش غير من قريب" حسب قوله.

سعد الصغير: أنا متجوزتش رقاصات

وفي وقت سابق قال المطرب الشعبي سعد الصغير: "أنا متجوزتش رقاصات، والراقصة شمس متجوزتهاش واللى خلاني اطلع اقول اني اتجوزتها انها كانت بتعيط واخواتها ضربوني لكن لا فيه ورقة ولا جواز ولا فيه شهود ولا محامي يثبتوا اني اتجوزتها".



وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "العرافة" المذاع علي قناة "المحور":"انا لا اتجوزت شمس الراقصة في الحلال ولا في الحرام، ولو عندها دليل علي اني اتجوزتها تطلعه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.