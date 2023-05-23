الأربعاء 24 مايو 2023
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محافظات

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلن أسماء الأوائل (فيديو)

نتيجة الاعدادية ،
نتيجة الاعدادية ، فيتو

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3 وتم إعلان أسماء الطلبة الأوائل، وأجرت “ فيتو” بثا مباشرا لحظة تكريم  أوائل الطلبة.

 

 

 

وكانت محافظة بورسعيد أعلنت  أن اللواء عادل الغضبان  سوف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في تمام الساعة التاسعة مساء

وأكدت محافظة بورسعيد أن اللواء عادل الغضبان سوف يقوم بتكريم العشرة الأوائل من طلاب الشهادة الإعدادية مساء اليوم أيضآ.

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وتقيم محافظة بورسعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل شيت، وهي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تجرى فيها امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل شيت.

 

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وكان قد حرص الطلاب وأولياء أمورهم على التقاط الصور التذكارية معا ظهر أمس بعد انتهاء امتحان مادة الدراسات أمس،  معربين عن عن سعادتهم  اليوم بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية اليوم وسهولة الامتحان وهو اخر امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد.


كما عبر الطلاب عن ارتياحهم لخوض الامتحانات بنظام البابل شيت،  وسعادتهم بالتجربة،  داعيين الله ان يكلل مجهودهم بالتفوق والنجاح

 

 

امتحانات الشهادة الإعدادية، احتفل طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد بانتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية منذ قليل بتنظيم احتفالية على نغمات المزمار، بميدان المسلة المواجهة لديوان عام محافظة بورسعيد.

ورصدت فيتو خلال بث مباشر احتفالات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على نغمات المزمار والتصفيق الحاد بميدان المسلة،  والأغاني الحماسية، تعبيرا عن فرحتهم بانتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية.

احتفالية طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد،  فيتو


وتخوض محافظة بورسعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل شيت، وتعتبر بورسعيد المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تجرى فيها امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل شيت.

 

 

 

وحرص الطلاب وأولياء أمورهم على التقاط الصور التذكارية معا،  معربين عن عن سعادتهم  اليوم بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية اليوم وسهولة الامتحان وهو اخر امتحانات الشهادةالإعداديةببورسعيد.

احتفالية طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد، فيتو


كما عبر الطلاب عن ارتياحهم لخوض الامتحانات بنظام البابل شيت،  وسعادتهم بالتجربة،  داريين الله ان يكلل مجهودهم بالتفوق والنجاح

احتفالية طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد،  فيتو

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة، حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الإنتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من إنتهاء الطلاب من أداء الامتحان. 

احتفالية طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد،  فيتو

 

احتفالية طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد،  فيتو

 

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