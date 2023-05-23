الثلاثاء 23 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

رئيس منتجي الألبان يرد على الغرف التجارية بشأن ارتفاع الأسعار رغم وفرة المنتجات

ألبان، فيتو
ألبان، فيتو

منتجي الألبان، أكد عبد اللطيف شاش رئيس جمعية منتجي الألبان، أن  حالة الركود بسوق منتجات الألبان  يرجع الى ارتفاع تكلفة الإنتاج  خاصة وأن صناعة الألبان تعتمد على مستلزمات إنتاج من الخارج، فضلًا عن ارتفاع سعر الدولار مما يؤثر في أسعار مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة.

وأوضح شاش فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن هذا بالطبع ينعكس على تراجع القوة الشرائية للمستهلكين خلال التوقيت الحالى، مشيرًا إلى أنه لايمكن تحديد نسبة معينة لتراجع القدرة الشرائية لكنها فى المجمل تأثرت بشكل كبير.

-إعلانات-

وأضاف: "طبقًا للحالة الاقتصادية للمستهلك  لا يستطيع ان يتواكب مع الارتفاع المتوالي لارتفاع أسعار منتجات الألبان مما يجعله يعزف عن شراء أنواع منتجات  اعتاد  على شرائها من قبل ارتفاع الأسعار".

 

 وطبقا لتصريحات حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام بالغرف التجارية،  أكد هناك ركود بسوق منتجات الألبان بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

 

رفض تخفيض أسعار منتجات الألبان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": اقترحنا تخفيض أسعار منتجات الألبان في ظل توافر الخامات ووجود ركود في الأسواق لكن المنتجين كان ردهم الرفض.

 

أسعار منتجات الألبان

ولفت إلى أن هناك ارتفاعات غير مبررة في أسعار منتجات الألبان لذلك المواطن يعزف عن الشراء.

وأضاف "المنوفي، أن المنتجين قلّلوا إنتاج الألبان بدلًا من تخفيض الأسعار؛ وهو أمر لا يُساعد على حل هذه الأزمة في الأسواق، لافتًا إلى ضرورة تخفيض المنتجين أسعار منتجات الألبان، في ظل الوفرة الحالية؛ بدلًا من عمل عروض على منتجاتهم.

«فيتو» تنشر أسعار منتجات الألبان في أسواق المحافظات في السطور التالية:

 

أسعار لبن كامل الدسم

انخفضت أسعار لبن كامل الدسم معبأ بنحو 1.63%، ليتراوح سعر اللبن من 16.5 جنيه أقل سعر له في المحلات، إلى 30 جنيهًا أعلى سعر للتر، مسجلًا متوسط سعر بلغ نحو 25.97 جنيه.

-إعلانات-
وفي المنافذ، سجل اللبن متوسط سعر 18.9 جنيه، مقابل 25 جنيهًا أعلى سعر لعبوة اللبن كامل الدسم المعبأ.

 

انخفاض سعر اللبن السائب

وبلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب في الأسواق نحو 17.55 جنيه، بانخفاض 7.04% مقارنة بسعر الأمس، وسجل أسعار اللبن السائب أقل سعر 8 جنيهات مقابل 25 جنيهًا أعلى سعر في الأسواق.

وحقق اللبن السائب متوسط سعر قدره 13.55 جنيه مقابل 19 جنيهًا أعلى سعر في المنافذ.

 

ارتفاع أسعار اللبن مجفف

وارتفعت أسعار اللبن المجفف «بودر» بنحو 14.11% مسجلًا أقل سعر له 50 جنيهًا مقابل 232 جنيهًا أعلى سعر للبن، وبمتوسط سعر قدره 103.2 جنيه.

وسجل سعر اللبن المجفف متوسط سعر 63.5 جنيه مقابل 94.8 جنيه أعلى سعر له في المنافذ.

 

أسعار الجبن الرومي

وسجلت أسعار الجبن الرومي انخفاضًا طفيفًا بنحو 3.9 جنيه، مسجلة متوسط سعر قدره 172.6 جنيه، وبلغ أدنى سعر لكيلو الجبن الرومي نحو 130 جنيهًا مقابل 200 جنيه أعلى سعر لها.

وسجلت الجبن الرومي متوسط سعر بلغ نحو 111.3 جنيه مقابل 151.7 جنيه أعلى سعر لها في المنافذ.

 

سعر الجبنة البيضاء ثلاجة

وسجلت أسعار الجبنة البيضاء «ثلاجة» متوسط سعر قدره 83.6 جنيه، بارتفاع نحو 1.19% مقارنة بسعره السابق، لتسجل 60 جنيهًا أدنى سعر للجبنة مقابل 100 جنيه أعلى سعر للكيلو في الأسواق.

وبلغ متوسط سعر الجبنة نحو 53 جنيهًا، مقابل 82.6 جنيه أعلى سعر في المنافذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الجبن الرومي اللبن ارتفاع أسعار اللبن

الأكثر قراءة

تصرف مثير، أردوغان يرفض كوب ماء من حارسه الشخصي ويأخذه من ابنه (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق

تحديث لحظي لسعر الذهب، ضربة قاسمة للذهب بسبب ارتفاع الدولار وأزمة سقف الدين

بعد تجميده، كولر يحسم أخيرا موقفه من أيمن أشرف

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023

أخبار مصر: الزمالك يبحث مصير أوسوريو، أسعار الذهب والدولار، سر التحذير من وباء جديد يهدد العالم، قصة انفجار البنتاجون

زينب صدقي، قمر الزمالك التى قدمت دور الارستقراطية، ومقال مصطفى أمين أنقذها من الموت جوعا

علاء عبد العال يفجر مفاجأة عن إجمالي عقود لاعبي الداخلية

Advertisements

منوعات

المزيد

انفجار البنتاجون.. قصة صورة هزت بورصة أمريكا ودفعت وزارة الدفاع للرد

دراسة تحذر: الحرارة تهدد حياة ملياري شخص وسيناريو قاتل في دولتين أفريقيتين

فقدته بالمرحاض قبل 13 عاما، أمريكية تستعيد خاتمها الذهبي المرصع بالألماس بطريقة لا تصدق

تغير المناخ يهدد أهم مصادر المياه العذبة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-5-2023

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على خطوات تسلم شقتك

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 22-5-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

تعتبره روسيا سلاحها الخارق ضد أوكرانيا.. 10 معلومات عن الخنجر القناص كينجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية