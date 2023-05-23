رئيس منتجي الألبان يرد على الغرف التجارية بشأن ارتفاع الأسعار رغم وفرة المنتجات

منتجي الألبان، أكد عبد اللطيف شاش رئيس جمعية منتجي الألبان، أن حالة الركود بسوق منتجات الألبان يرجع الى ارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة وأن صناعة الألبان تعتمد على مستلزمات إنتاج من الخارج، فضلًا عن ارتفاع سعر الدولار مما يؤثر في أسعار مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة.

وأوضح شاش فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن هذا بالطبع ينعكس على تراجع القوة الشرائية للمستهلكين خلال التوقيت الحالى، مشيرًا إلى أنه لايمكن تحديد نسبة معينة لتراجع القدرة الشرائية لكنها فى المجمل تأثرت بشكل كبير.

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وأضاف: "طبقًا للحالة الاقتصادية للمستهلك لا يستطيع ان يتواكب مع الارتفاع المتوالي لارتفاع أسعار منتجات الألبان مما يجعله يعزف عن شراء أنواع منتجات اعتاد على شرائها من قبل ارتفاع الأسعار".

وطبقا لتصريحات حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام بالغرف التجارية، أكد هناك ركود بسوق منتجات الألبان بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

رفض تخفيض أسعار منتجات الألبان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": اقترحنا تخفيض أسعار منتجات الألبان في ظل توافر الخامات ووجود ركود في الأسواق لكن المنتجين كان ردهم الرفض.

أسعار منتجات الألبان

ولفت إلى أن هناك ارتفاعات غير مبررة في أسعار منتجات الألبان لذلك المواطن يعزف عن الشراء.

وأضاف "المنوفي، أن المنتجين قلّلوا إنتاج الألبان بدلًا من تخفيض الأسعار؛ وهو أمر لا يُساعد على حل هذه الأزمة في الأسواق، لافتًا إلى ضرورة تخفيض المنتجين أسعار منتجات الألبان، في ظل الوفرة الحالية؛ بدلًا من عمل عروض على منتجاتهم.

«فيتو» تنشر أسعار منتجات الألبان في أسواق المحافظات في السطور التالية:

أسعار لبن كامل الدسم

انخفضت أسعار لبن كامل الدسم معبأ بنحو 1.63%، ليتراوح سعر اللبن من 16.5 جنيه أقل سعر له في المحلات، إلى 30 جنيهًا أعلى سعر للتر، مسجلًا متوسط سعر بلغ نحو 25.97 جنيه.

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وفي المنافذ، سجل اللبن متوسط سعر 18.9 جنيه، مقابل 25 جنيهًا أعلى سعر لعبوة اللبن كامل الدسم المعبأ.

انخفاض سعر اللبن السائب

وبلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب في الأسواق نحو 17.55 جنيه، بانخفاض 7.04% مقارنة بسعر الأمس، وسجل أسعار اللبن السائب أقل سعر 8 جنيهات مقابل 25 جنيهًا أعلى سعر في الأسواق.

وحقق اللبن السائب متوسط سعر قدره 13.55 جنيه مقابل 19 جنيهًا أعلى سعر في المنافذ.

ارتفاع أسعار اللبن مجفف

وارتفعت أسعار اللبن المجفف «بودر» بنحو 14.11% مسجلًا أقل سعر له 50 جنيهًا مقابل 232 جنيهًا أعلى سعر للبن، وبمتوسط سعر قدره 103.2 جنيه.

وسجل سعر اللبن المجفف متوسط سعر 63.5 جنيه مقابل 94.8 جنيه أعلى سعر له في المنافذ.

أسعار الجبن الرومي

وسجلت أسعار الجبن الرومي انخفاضًا طفيفًا بنحو 3.9 جنيه، مسجلة متوسط سعر قدره 172.6 جنيه، وبلغ أدنى سعر لكيلو الجبن الرومي نحو 130 جنيهًا مقابل 200 جنيه أعلى سعر لها.

وسجلت الجبن الرومي متوسط سعر بلغ نحو 111.3 جنيه مقابل 151.7 جنيه أعلى سعر لها في المنافذ.

سعر الجبنة البيضاء ثلاجة

وسجلت أسعار الجبنة البيضاء «ثلاجة» متوسط سعر قدره 83.6 جنيه، بارتفاع نحو 1.19% مقارنة بسعره السابق، لتسجل 60 جنيهًا أدنى سعر للجبنة مقابل 100 جنيه أعلى سعر للكيلو في الأسواق.

وبلغ متوسط سعر الجبنة نحو 53 جنيهًا، مقابل 82.6 جنيه أعلى سعر في المنافذ.

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