الأربعاء 24 مايو 2023
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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لأبطال فيلم «وش× وش»

وش في وش، فيتو
وش في وش، فيتو

انتهي تصوير جميع مشاهد فيلم "وش فى وش" المقرر عرضه بموسم صيف 2023.

أبطال فيلم وش ×وش

و يضم الفيلم الفنان محمد ممدوح الشهير بـ تيسون  وامينة خليل ومحمد شاهين وبيومي فؤاد وأسماء جلال واحمد خالد صالح وانوشكا ومحمود الليثي وسامي مغفوري وخالد كمال وسلوى محمد علي والعديد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي.. ويأتي العمل منإخراج وليد الحلفاوي. 

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أحمد خالد صالح الفنان محمد ممدوح أمينة خليل ومحمد شاهين خالد الصاوي خالد صالح خالد كمال سلوى محمد علي محمد ممدوح وليد الحلفاوي وش في وش

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