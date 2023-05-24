الأربعاء 24 مايو 2023
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رياضة

الزمالك يبحث عن عرض لرحيل عواد في نهاية الموسم

محمد عواد، فيتو
محمد عواد، فيتو

الزمالك،كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، مفاجأة بشأن مصير محمد عواد حارس مرمي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" يبحث نادى الزمالك، عن عرض مناسب لبيع محمد عواد حارس المرمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل عدم الرغبة في استمراره بالوقت الحالي.

وأضاف:" يحصل عواد على مبلغ مالى ضخم، جعل إدارة الزمالك تدرس بيع الحارس والتعاقد مع بديل في ظل تواجد محمد صبحى حاليا.

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وتعاقد الزمالك مع محمد عواد في موسم 2019 / 2020، وينتهى تعاقده في 2023 / 2024، ويحصل في الموسم الأول على 10 ملايين جنيه، تتزايد بواقع مليون جنيه في كل موسم، بحيث يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الأخير.
 

وتعاقد نادي الزمالك مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يوم 14 أبريل الماضي لتدريب الفريق، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي رحل بعد سلسلة من النتائج السلبية. 

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن مشوار أوسوريو مع الزمالك. 

خوان كارلوس أوسوريو 

خاض نادي الزمالك 6 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 5 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر. 

حيث تعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري. 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري 

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. 

تصريحات أوسوريو عن أزمة روقا

قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه أخبر محمد أشرف روقا أنه يسانده وذلك بعد هجوم جماهير الأبيض عليه في مباراة الداخلية. 

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والداخلية:" أنا أرى أن روقا أفضل لاعب في هذا المركز".

وتابع: "روقا كان يريد الخروج بين شوطي المباراة وطلب مني ذلك لكني رفضت وكنت أرى أنه يستطيع إكمال المباراة، لكن في الشوط الثاني عندما وجدت أنه غير قادر على اللعب قررت استبداله".

وأضاف: "تحدثت مع روقا عقب المباراة وأنا أدعمه وأسانده وهو لاعب محترف وملتزم بكل ما يطلبه منه الجهاز الفني".

هجوم جماهير الزمالك على روقا 

هاجمت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد السويس في مباراة فريقهم أمام الداخلية بالدوري، لاعب الفريق محمد أشرف روقا بعد المستوى الذي يقدمه اللاعب في الفترة الماضية. 

وقالت جماهير الزمالك:" فوق يا روقا فوق يا روقا".

كما رددت الجماهير أيضًا: "روقا زي إينو مش عايزينه". 

أوسوريو يتحدث عن عرض مونتيري المكسيكي 

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي. 

وقال أوسوريو أنه تلقى بالفعل عرضا من مونتيري المكسيكي ولكن ليس رسميا عن طريق وكلاء فقط. 

وقال أوسوريو أنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء. 

وكانت أشارت العديد من التقارير العالمية أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل.

 

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