المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث الطريق الصحراوي بالعياط

انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث الطريق الصحراوي بمدينة العياط، الذي أسفر عن إصابة 12 شخصًا للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأصيب 12 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بـ منطقة العياط مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الصحراوي بالعياط

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوي نطاق مدينة العياط بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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حادث طريق الصحراوي بالعياط اليوم

وبالفحص تبين انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة العياط، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف الأسبق، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنتهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

حصيلة حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسبما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

- بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 ألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.



تراجعت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ عقب الإفراجات الجمركية المتتالية عن الأعلاف، التي معها انخفضت أسعار علف الدواجن، وعليه سعر المنتج النهائي، ووسط تحذيرات من شعبة الثروة الداجنة من الهبوط السعري للدواجن أكثر من ذلك، خوفًا من تكبد المربين خسائر من فروق تكلفة الإنتاج والبيع النهائي.

أسعار الدواجن الحالية سعر عادل

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن الحالية خلال هذه الفترة، تعد سعرًا عادلًا، إذ يغطي تكلفة الإنتاج وهامش ربح بسيط جدًّا.

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استمرار انخفاض أسعار الدواجن مع تراجع العلف

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة استمرار انخفاض أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة متأثرة بتراجع الأعلاف، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار بهذا الشكل قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمربين، الذين بدأوا الدورات الإنتاجية في ظل الأسعار المرتفعة للأعلاف مسبقًا، وعليه تكلفة الإنتاج كانت مرتفعة، ومع انخفاض الأسعار سيؤدي إلى تكبدهم خسائر كبيرة.

انخفاض أسعار الدواجن خلال هذه الفترة يكبد المربين الخسائر

وأوضح «السيد» خلال تصريح لـ«فيتو» أنه يتمنى انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق، حتى يستطيع المواطن الشراء، وتعود القوة الشرائية لسابق عهدها، والتي معها تنتعش الصناعة الوطنية، لكن هذا الانخفاض في أسعار الدواجن يجب أن يكون انخفاضًا في التكلفة ومدخلات الإنتاج أيضًا، حتى لا نخسر المربين في المنظومة، الذين مع الخسائر سيعزفون عن الإنتاج، وبالتالي الخروج من منظومة الثروة الداجنة.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وسجل متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 699 جنيهًا في الأسواق، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء من سعر 200 جنيه أقل سعر لها في الأسواق إلى 950 جنيهًا أعلى سعر للشيكارة في السوق، وبلغ سعر العلف البادي 23% من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه، وعلف الناهي 19% بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا للطن، علف النامي من 21% تراوح سعره من 21575 جنيهًا إلى 22450 جنيهًا.

أسعار خامات أعلاف الدواجن في الأسواق

وعن أسعار خامات الأعلاف، سجل سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14500 جنيه للطن مقابل 15000 جنيه سعره السابق، وبلغ سعر ذرة أوكراني بسعر 12000 جنيه مقابل 12500 جنيه، فيما استقرت أعلاف الصويا، إذ سجلت صويا 46% سعر 37500 جنيه، وصويا 44% بسعر من 36500 جنيه.

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية الكبرى

أما أسعار الفراخ في السلاسل الغذائية الكبرى والمحلات في المناطق الراقية، بلغ سعر صدور دجاج بالعظام وزن كيلو بسعر 150.15 جنيه، دجاج بانيه وزن كيلو بسعر 264.95 جنيه، سعر دجاجة كاملة وزن من 950 إلى 1000 جرام نحو 155.3 جنيه.

وسجلت نصف دجاجة وزن من 550 إلى 600 جرام في السلاسل الغذائية الكبرى سعر 85 جنيهًا، شيش دجاج وزن 900 جرام بسعر 223.95 جنيه، دجاجة كاملة وزن كيلو بسعر 160.4 جنيه، دجاجة كاملة متبلة وزن كيلو بسعر 135.95 جنيه، دبابيس فراخ مخلية نحو 229.95 جنيه للكيلو.