توقعات بانخفاض جديد في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف، والثروة الداجنة تحذر

تراجعت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ عقب الإفراجات الجمركية المتتالية عن الأعلاف، التي معها انخفضت أسعار علف الدواجن، وعليه سعر المنتج النهائي، ووسط تحذيرات من شعبة الثروة الداجنة من الهبوط السعري للدواجن أكثر من ذلك، خوفًا من تكبد المربين خسائر من فروق تكلفة الإنتاج والبيع النهائي.

أسعار الدواجن الحالية سعر عادل

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن الحالية خلال هذه الفترة، تعد سعرًا عادلًا، إذ يغطي تكلفة الإنتاج وهامش ربح بسيط جدًّا.

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استمرار انخفاض أسعار الدواجن مع تراجع العلف

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة استمرار انخفاض أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة متأثرة بتراجع الأعلاف، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار بهذا الشكل قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمربين، الذين بدأوا الدورات الإنتاجية في ظل الأسعار المرتفعة للأعلاف مسبقًا، وعليه تكلفة الإنتاج كانت مرتفعة، ومع انخفاض الأسعار سيؤدي إلى تكبدهم خسائر كبيرة.

انخفاض أسعار الدواجن خلال هذه الفترة يكبد المربين الخسائر

وأوضح «السيد» خلال تصريح لـ«فيتو» أنه يتمنى انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق، حتى يستطيع المواطن الشراء، وتعود القوة الشرائية لسابق عهدها، والتي معها تنتعش الصناعة الوطنية، لكن هذا الانخفاض في أسعار الدواجن يجب أن يكون انخفاضًا في التكلفة ومدخلات الإنتاج أيضًا، حتى لا نخسر المربين في المنظومة، الذين مع الخسائر سيعزفون عن الإنتاج، وبالتالي الخروج من منظومة الثروة الداجنة.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وسجل متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 699 جنيهًا في الأسواق، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء من سعر 200 جنيه أقل سعر لها في الأسواق إلى 950 جنيهًا أعلى سعر للشيكارة في السوق، وبلغ سعر العلف البادي 23% من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه، وعلف الناهي 19% بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا للطن، علف النامي من 21% تراوح سعره من 21575 جنيهًا إلى 22450 جنيهًا.

أسعار خامات أعلاف الدواجن في الأسواق

وعن أسعار خامات الأعلاف، سجل سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14500 جنيه للطن مقابل 15000 جنيه سعره السابق، وبلغ سعر ذرة أوكراني بسعر 12000 جنيه مقابل 12500 جنيه، فيما استقرت أعلاف الصويا، إذ سجلت صويا 46% سعر 37500 جنيه، وصويا 44% بسعر من 36500 جنيه.

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية الكبرى

أما أسعار الفراخ في السلاسل الغذائية الكبرى والمحلات في المناطق الراقية، بلغ سعر صدور دجاج بالعظام وزن كيلو بسعر 150.15 جنيه، دجاج بانيه وزن كيلو بسعر 264.95 جنيه، سعر دجاجة كاملة وزن من 950 إلى 1000 جرام نحو 155.3 جنيه.

وسجلت نصف دجاجة وزن من 550 إلى 600 جرام في السلاسل الغذائية الكبرى سعر 85 جنيهًا، شيش دجاج وزن 900 جرام بسعر 223.95 جنيه، دجاجة كاملة وزن كيلو بسعر 160.4 جنيه، دجاجة كاملة متبلة وزن كيلو بسعر 135.95 جنيه، دبابيس فراخ مخلية نحو 229.95 جنيه للكيلو.