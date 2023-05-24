الأربعاء 24 مايو 2023
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محافظات

اليوم.. انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية

الاعدادية بالقليوبية،
الاعدادية بالقليوبية، فيتو

امتحانات الشهادة الاعدادية، يختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم الأربعاء، ماراثون الامتحانات بأداء مادة الدراسات الاجتماعية.

ظهرت الأن، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023 برقم الجلوس

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلن أسماء الأوائل (فيديو)

يؤدي هذا العام الامتحان  (102816)  طالبا وطالبة، موزعين على (443) لجنة امتحانية، منهم (431) لجنة (102057( طالب وطالبة لشهادة الإعدادية العامة وعدد (١) لجنة   لعدد (٦) طلاب مكفوفين، وعدد (٥) لجان لعدد (٤٣) لطلاب الصم وضعاف السمع،  6 لجان للشهادة الإعدادية المهنية بواقع (711) طالبا وطالبة، وذلك على مستوى ١٢ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن  محافظة القليوبية.

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ووجهت سماح إبراهيم، مدير تعليم القليوبية، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية في العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وأضافت أن المتابعة الميدانية لن تقتصر على المدارس فقط بل ستكون هناك جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية لضبط العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي والالتزام المهني.

وشددت مدير المديرية، على أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر في أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت تركيز الجهود على تطوير العمل من حيث الأداء شكلًا ومضمونًا بكافة المنشآت التعليمية، مشددة على عدم التهاون مع المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ذلك التقصير وفى نفس الوقت يتم منح التقدير والتكريم للمتميزين.

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023
أوضح بيان صادر من مديرية التربية والتعليم برئاسة سماح كالتالي:
- اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان ونصف.. الخميس 18 مايو
- الهندسة والتربية الفنية.. السبت 20 مايو 
- الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.. الأحد 21 مايو المقبل.
- العلوم والتربية الدينية.. الإثنين 22 مايو المقبل.
- اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية.. الثلاثاء 23 مايو المقبل.
- الدراسات الاجتماعية.. الأربعاء 24 مايو المقبل.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية 

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة، حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الإنتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.

 

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