الأربعاء 24 مايو 2023
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ثقافة وفنون

وفاة خالة رانيا فريد شوقي وصلاة الجنازة من مسجد الشرطة غدا

رانيا فريد شوقي،
رانيا فريد شوقي، فيتو

أعلنت عبير شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة خالتها “سناء ترك”. 

وفاة خالة رانيا فريد شوقي 

وكتبت عبير فريد شوقي ابنة الراحل فريد شوقي قائلة: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي “سناء ترك” وصلاة الجنازة في مسجد الشرطة صلاح سالم بعد صلاة الظهر والعزاء في مقابر الأسرة بالغفير".

رانيا فريد شوقي 

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي كشفت في وقت سابق كيف تتعامل مع ابنتها ملك عوض التي اقتحمت عالم الموديلات والأزياء وتحويل صورها في أغلب الأوقات إلى تريند.

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 وقالت رانيا فريد شوقي في تصريحات تليفزيونية بقناة "أبو ظبي": "ملك بتعرف حاجات اكتر مني، وأنا كل اللى باقدر اقوله لها خلي بالك من نفسك واعرفها الغلط والصح وطبعا غصب عني فيه حاجات بتفلت مباخدش بالي منها الا لما تحصل مشكلة".

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وفاة خالة رانيا فريد شوقي رانيا فريد شوقي الفنانة رانيا فريد شوقي عبير فريد شوقي

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