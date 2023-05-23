مشرف امتحانات الثانوية العامة ينظم تدريبا لرؤساء ومراقبى اللجان فى الإسماعيلية

نظم خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم ورئيس الإدارة العامة للامتحانات المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة تدريبا لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من محافظات الإسماعيلية السويس بورسعيد وبعض رؤساء اللجان من شمال سيناء.

توجيهات وزير التعليم

ويأتي التدريب بناءاعلى توجيهات معالي السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وفي إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.

جانب من اللقاء، فيتو

توضيح معالم كراسة الأسئلة

وشمل اللقاء توضيح المعالم الجاهزة لكراسة الأسئلة وورقة الإجابة والتعرف على الجديد بالنسبة لتدوين البيانات بالنسبة للطالب، كما تم عرض فيديو توضيحي على موقع الوزارة خاص بالبابل شيت ووورقة الأسئلة المقالي والتعليمات الخاصة بالامتحان.

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ختام اللقاء

واختتم هذا اللقاء والذى يعد اللقاء السابع بعد عدة لقاءات في ٧ محافظات اخري في مقدمتها البحيرة والاسكندرية والقليبوبة والدقهلية ثم يعقب ذلك محافظتي أسيوط وقنا.

جانب من اللقاء، فيتو

وكان الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية قد استقبل خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم ورئيس الإدارة العامة للامتحانات والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة حيث التقي ورؤساء اللجان بمسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات بحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية وقيادات المديرية وكنترول الثانوية العامة



ومن جهة أخرى كان قد عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، في وقت سابق اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الأخيرة لمحافظة الإسماعيلية لبدء ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.

جانب من اللقاء، فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، المستشار العسكري، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والصحة والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي بالمحافظة ورئيس قطاع الشبكات للشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.

الاستعداد النهائي للامتحانات

وخلال الاجتماع تم الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتجهيزات والاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ والتي ستنطلق بداية من يوم ١٢ من شهر يونيو ٢٠٢٣ وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٣ كما تم مناقشة الاستعدادات الخاصة لامتحانات شهادة الثانوية الفنية والتي ستنطلق بداية من يوم ٢٧ مايو الجاري وحتى ٨ يونيو ٢٠٢٣.

جانب من اللقاء، فيتو

غرفة عمليات الثانوية العامة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على إقامة غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وفرعية بكل إدارة تعليمية وتم ربطها على غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة؛ وذلك لتوفير الاتصال السريع وإيجاد حلول سريعة لأيَّة مشاكل طارئة تعرقل سير الامتحانات.

عدد لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية

مشيرًا إلى أنه تم تجهيز عدد ٤٩ لجنة امتحانية ١٩ لجنة للتعليم الفني الصناعي و١٥ لجنة للتعليم الفني التجاري و١٥ لجنة للتعليم الزراعي كما تم تجهيز عدد ٤٨ استراحة كأماكن إقامة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

لافتًا إلى أن هذا العام تم استحداث استخدام العصا الإلكترونية بكافة اللجان للكشف عن الأجهزة المحمولة ووسائل الغش بين الطلاب؛ من أجل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى ضرورة بذل أقصى الجهود من كافة الجهات المشاركة في الاجتماع لتيسير أداء الطلاب للامتحانات وتوفير كل احتياجاتهم وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة متابعة توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها لمقر الكنترول، وتكثيف إجراءات تأمين للجان، ومراعاة الإضاءة والتهوية الجيدة لها مع التأكيد على ندب طبيب أو زائرة صحية لكل لجنة.

وأثناء الاجتماع، تم مناقشة تأمين التيار الكهربائي وتوفير مولدات كهربائية على مستوى كافة اللجان من قبل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة.

وخلال الاجتماع أكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة على استعداد المديرية على توفير كراسي متحركة لتسهيل انتقال ذوي الهمم، بالإضافة إلى إشراك أفراد متطوعين من الخدمة العامة لمساعدة ومرافقة ذوي الهمم.

وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة رفع القمامة والمخلفات وصيانة أعمدة الإنارة العامة في محيط اللجان الامتحانية بالإضافة إلى متابعة رفع الإشغالات وخاصة التي تقع على أسوار المدارس.

ومن الجدير ذكره، أن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كان قد أكد على التضافر والتنسيق فيما بين الجهات وفق البروتوكول التعاوني الذي تم توقيعه بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الصحة والسكان والتأمين الصحي وهيئة الإسعاف ومديرية التموين والتجارة الداخلية وشركة الكهرباء للتعاون فيما بينهم خلال فترة الامتحانات؛ من أجل توفير الراحة والأمان ومساعدة المعلمين في أداء دورهم على الوجه الأمثل خلال فترة الامتحانات.



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