العدالة يفوز على الهلال بثنائية في الدوري السعودي، وهبوط الباطن قبل مواجهة الاتحاد

الدوري السعودي، فاز نادي العدالة، أمام نظيره الهلال، بنتيجة هدفين دون مقابل، ضمن مباريات الدوري السعودي.

وأحرز هدف العدالة الأول، السويدي ماركوس أنتتونسون بعد تنفيذ مثالي لركلة جزاء، سددها على يمين الوطيان الذي تحرك يسارًا.

وفي الشوط الثاني، تعرض عبدالعزيز العلاوي لاعب العدالة لطرد في الدقيقة 47، بعد تدخل عنيف على محمد البريك.

وتمكن بيدرو بوجينينو من إحراز الهدف الثاني للعدالة في الدقيقة 84، بعدما نجح في تسديد كرة من انفراد صريح أمام حبيب الوطيان.

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وبعد فوز العدالة، تأكد بشكل رسمي هبوط الباطن، الذي سيخوض مواجهة قوية أمام الاتحاد الآن.

أعلن إيمليانو دياز، المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه الأساسي استعدادا لمواجهة العدالة، في اللقاء الذي يقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي

- العدالة تنهي جيل الهلال بلا عودة#الهلال_العدالة



pic.twitter.com/UMsDMUxMG5 — Kassab | كسـاب (@HX683) May 23, 2023

تشكيل الهلال أمام العدالة



وأعلن الأرجنتيني إيميليانو دياز، المدير الفني للهلال، قائمة الفريق في مباراة العدالة، على النحو التالي..

حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: ياسر الشهراني، خليفة الدوسري، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: سالم الدوسري، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو.

خط الهجوم: لوسيانو فييتو، صالح الشهري، موسى ماريجا.

وتشهد قائمة الهلال، العديد من الغيابات عن مباراة العدالة، مثل "عبد الله المعيوف، محمد العويس، جانج هيون سو، متعب المفرج، عبد الإله المالكي، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، ميشايل ديلجادو".

تاريخ المواجهات بين العدالة والهلال



والتقى الهلال والعدالة في 3 مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، حقق فيها الهلال العلامة الكاملة، بثلاث انتصارات وشباك نظيفة، كما وقع على 13 هدفًا في مرمى العدالة.

وكانت مباراة الدور الأول، قد شهدت فوز الهلال على ضيفه العدالة بنتيجة (2-0)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في الجولة 13، وجاء ثنائية الهلال عن طريق سالم الدوسري (ركلة جزاء) وصالح الشهري.

ترتيب الهلال والعدالة بالدوري السعودي

ويحتل الهلال، المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة من 27 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي العدالة، في المركز الخامس عشر، وقبل الأخير، برصيد 24 نقطة.

الهلال السعودي،فيتو

حملة “كلنا النصر ”

وعلى صعيد أخر،كشفت صحيفة «الشرق الأوسط»، سبب ارتفاع الحملات التجارية الدعائية للأندية السعودية في الطرقات والشوارع في العامين الأخيرين، مشيرة إلى أن حملة إعلانات «كلنا النصر» المنتشرة في الميادين والطرقات طبيعية، لافتة إلى أنها حملة مدفوعة من قبل مستثمر الملعب والمالك لحقوق مباريات نادي النصر.

وأكدت الصحيفة أن بيع التذاكر في مباريات النصر الأخيرة شهد انخفاضًا، مشيرة إلى أن الحملة الأخيرة ساهمت بارتفاع كبير في بيع التذاكر.



وشددت الصحيفة على أن نادي الهلال هو أكثر الأندية تفاعلًا وإنفاقًا في مثل هذه الحملات، قائلة: "يبدو عميلًا رئيسيًا في الترويج لمنافساته الدولية والآسيوية، وكذلك السعودية، أو ما يتعلق بمنتجات النادي وحملات تعزيز وإبراز الهوية التجارية، والحال ذاته لأندية أخرى مثل الاتفاق والفيصلي اللذين سبق لهما أن عملا على حملات إعلانية مدفوعة بهدف تحفيز جماهيرهما للحضور والمساندة والمؤازرة في الملاعب".

وأظهرت الحملة الإعلانية «كلنا النصر» جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب كثيرون أسباب هذه الحملة، متسائلين: لماذا فريق النصر دون فريق الشباب؟! وهما الفريقان اللذان يقطنان في العاصمة الرياض.

وأشارت مصادر إلى أن كرة القدم أصبحت نشاطًا تجاريًا يسعى القائمون عليه لتعظيم قيمة العلامة التجارية وتوسيع الشريحة المستهدفة لكل نادٍ، والترويج المستمر للخدمات المقدمة، التي تساهم في رفع مداخيل الأندية عبر الإعلان في الوسائل المختلفة كمنصات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين، ومؤخرًا إعلانات الطرق.

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