محمد رمضان يبحث عن علاج نجله بالمنصورة في فيلم ع الزيرو (فيديو وصور)

صور اليوم فريق عمل فيلم “ع الزيرو” بطولة الفنان محمد رمضان عددًا من المشاهد في مدينة المنصورة.

ومن بين المشاهد التي جرى تصويرها مشهد يبحث فيه “رمضان” عن علاج نجله في مدينة المنصورة (قلعة الطب).

محمد رمضان في المنصورة، فيتو

وجمع المشهد محمد رمضان ونيللي كريم والطفل الذي يجسد دور نجلهما، وتم تصوير المشهد في شارع بنك مصر المعروف بشارع الأطباء في المنصورة.

وكان الفنان محمد رمضان، انتهى من تصوير أحد مشاهد فيلم “ع الزيرو”، المنتظر عرضه في عيد الأضحى المبارك، داخل مركب نيلية في المنصورة.

محمد رمضان ينهي تصوير رحلة بنيل المنصورة، فيتو

وخرج محمد رمضان ونيللي كريم من مركب بنيل المنصورة وسط حراسات أمنية مشددة داخل النيل وخارجه.

محمد رمضان ينهي تصوير رحلة بنيل المنصورة، فيتو

وأجرى الفنان محمد رمضان لقطات تصوير مختلفة بأماكن متنوعة داخل شوارع مدينة المنصورة.

الفنان محمد رمضان في المنصورة، فيتو

الفنان محمد رمضان

ومن أبرز الأماكن التي قام بالتصوير فيها شارع الجيش بميدان أم كلثوم والطائرة بمحيط ديوان عام محافظة الدقهلية.

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محمد رمضان في المنصورة، فيتو

كما تم تصوير لقطات أمام قصر ثقافة المنصورة ومنطقة الهابي لاند ورحلة بنيل المنصورة، ومن المقرر استمرار التصوير على مدار اليوم.

جانب من تأمين تصوير محمد رمضان بنيل المنصورة، فيتو

وتشهد مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم، استنفارا أمنيا بالشوارع تزامنا مع قيام الفنان محمد رمضان باستكمال تصوير فيلمه الجديد “ع الزيرو” مع الفنانة نيللي كريم، استعدادا لعرضه في عيد الأضحى 2023.

حيث يتواجد محمد رمضان ونيللي كريم في الوقت الحالي في مدينة المنصورة لاستكمال تصوير مشاهد فيلمهما الجديد “ع الزيرو"، وقام الثنائي اليوم الإثنين بتصوير أحد المشاهد هناك بميدان أم كلثوم.

جانب من تأمين تصوير محمد رمضان بمنطقة الهابي لاند بالمنصورة، فيتو

وتسبب الفنان محمد رمضان في عرقلة الحركة المرورية بالمنصورة بسبب تدافع الجمهور من أجل التقاط بعض الصور التذكارية برفقته.

الفنان محمد.رمضان في المنصورة، فيتو

ونشر الفنان محمد رمضان صورًا له برفقة الفنانة نيللي كريم من كواليس فيلمه الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي علي فيس بوك.

وعلق محمد رمضان على الصور عبر صفحته على فيس بوك قائلًا: السينما مكاننا وعيد الأضحى ميعادنا، حمزة وشهرته دراجون أجمد دي جي في مصر ومريم ويوسف، حكايتهم جديدة لانج هتعرفوها في فيلم ع الزيرو تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل إنتاج العدل جروب، ثقة في الله بركان نجاح".

ومؤخرا انضم الفنان خالد الصاوي إلى قائمة أبطال فيلم "ع الزيرو" المنتظر طرحه بموسم أفلام عيد الأضحى 2023 ويشارك الصاوي جانبًا إلى جانب كل من الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم.

أبطال فيلم ع الزيرو

وبذلك تكون اكتملت قائمة أبطال فيلم “ع الزيرو” وهم: محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف سلامة، شريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

محمد رمضان ونيللي كريم ينهيان تصوير رحلة بنيل المنصورة، فيتو

وقالت نيللي كريم من خلال لقائها في قناة العربية: “صورت حتى الآن 4 أيام من فيلم “ع الزيرو”، وسنكمله بعد شهر رمضان المقبل لأن كل واحد سواء أنا أو محمد رمضان لديه مسلسل سيعرض في دراما موسم رمضان 2023، والفيلم عبارة عن عمل إنساني ويتحدث عن أب لديه ابن يمرض بمرض صعب وظروفه المادية سيئة فيقوم بعمل كل حاجة في سبيل إنقاذه”.

وعن إمكانية تقديمها فيلمًا عالميًّا، أشارت: “علينا أننا ننتظر العمل المناسب أو الذي يضيف للفنان وليس مجرد السفر والخروج لكي يقدم أي عمل في الخارج، وأنا شخصيًّا سافرت مهرجانات كثيرة مثل كان وفينيسيا وكنت عضوة بلجنة التحكيم، وممكن تطلع من بلدك للعالمية وهو أمر وارد ولكن بموضوع عالمي ويخص العالم كله.