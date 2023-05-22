الثلاثاء 23 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محمد رمضان يبحث عن علاج نجله بالمنصورة في فيلم ع الزيرو (فيديو وصور)

محمد رمضان في المنصورة،فيتو
محمد رمضان في المنصورة،فيتو

صور اليوم فريق عمل فيلم “ع الزيرو” بطولة الفنان محمد رمضان عددًا من المشاهد في مدينة المنصورة.

ومن بين المشاهد التي جرى تصويرها مشهد يبحث فيه “رمضان” عن علاج نجله في مدينة المنصورة (قلعة الطب). 

محمد رمضان في المنصورة، فيتو 

وجمع المشهد محمد رمضان ونيللي كريم والطفل الذي يجسد دور نجلهما، وتم تصوير المشهد في شارع بنك مصر المعروف بشارع الأطباء في المنصورة.

 

وكان الفنان محمد رمضان، انتهى من تصوير أحد مشاهد فيلم “ع الزيرو”، المنتظر عرضه في عيد الأضحى المبارك، داخل مركب نيلية في المنصورة. 

محمد رمضان ينهي تصوير رحلة بنيل المنصورة، فيتو

وخرج محمد رمضان ونيللي كريم من مركب بنيل المنصورة وسط حراسات أمنية مشددة داخل النيل وخارجه.

محمد رمضان ينهي تصوير رحلة بنيل المنصورة، فيتو

وأجرى الفنان محمد رمضان  لقطات تصوير مختلفة بأماكن متنوعة داخل شوارع مدينة المنصورة. 

الفنان محمد رمضان في المنصورة، فيتو

الفنان محمد رمضان 

ومن أبرز الأماكن التي قام بالتصوير فيها شارع الجيش بميدان أم كلثوم والطائرة بمحيط ديوان عام محافظة الدقهلية.

-إعلانات-

محمد رمضان في المنصورة، فيتو

كما تم تصوير لقطات أمام قصر ثقافة المنصورة ومنطقة الهابي لاند ورحلة بنيل المنصورة، ومن المقرر استمرار التصوير على مدار اليوم.

جانب من تأمين تصوير محمد رمضان بنيل المنصورة، فيتو

وتشهد مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم، استنفارا أمنيا بالشوارع تزامنا مع قيام الفنان محمد رمضان باستكمال تصوير فيلمه الجديد “ع الزيرو” مع الفنانة نيللي كريم، استعدادا لعرضه في عيد الأضحى 2023.

حيث يتواجد محمد رمضان ونيللي كريم في الوقت الحالي في مدينة المنصورة لاستكمال تصوير مشاهد فيلمهما الجديد  “ع الزيرو"، وقام الثنائي اليوم الإثنين بتصوير أحد المشاهد هناك بميدان أم كلثوم.

جانب من تأمين تصوير محمد رمضان بمنطقة الهابي لاند بالمنصورة، فيتو

وتسبب الفنان محمد رمضان في عرقلة الحركة المرورية بالمنصورة بسبب تدافع الجمهور من أجل التقاط بعض الصور التذكارية برفقته.

الفنان محمد.رمضان في المنصورة، فيتو

ونشر الفنان محمد رمضان صورًا له برفقة الفنانة نيللي كريم من كواليس فيلمه الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي علي فيس بوك.

 

وعلق محمد رمضان على الصور عبر صفحته على فيس بوك قائلًا: السينما مكاننا وعيد الأضحى ميعادنا، حمزة وشهرته دراجون أجمد دي جي في مصر ومريم ويوسف، حكايتهم جديدة لانج هتعرفوها في فيلم ع الزيرو تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل إنتاج العدل جروب، ثقة في الله بركان نجاح".

 

ومؤخرا انضم الفنان خالد الصاوي إلى قائمة أبطال فيلم "ع الزيرو" المنتظر طرحه بموسم أفلام عيد الأضحى 2023 ويشارك الصاوي جانبًا إلى جانب كل من الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم.

 

أبطال فيلم ع الزيرو 

وبذلك تكون اكتملت قائمة أبطال فيلم “ع الزيرو” وهم: محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف سلامة، شريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

محمد رمضان ونيللي كريم  ينهيان تصوير رحلة بنيل المنصورة، فيتو

وقالت نيللي كريم من خلال لقائها في قناة العربية: “صورت حتى الآن 4 أيام من فيلم “ع الزيرو”، وسنكمله بعد شهر رمضان المقبل لأن كل واحد سواء أنا أو محمد رمضان لديه مسلسل سيعرض في دراما موسم رمضان 2023، والفيلم عبارة عن عمل إنساني ويتحدث عن أب لديه ابن يمرض بمرض صعب وظروفه المادية سيئة فيقوم بعمل كل حاجة في سبيل إنقاذه”.

 

وعن إمكانية تقديمها فيلمًا عالميًّا، أشارت: “علينا أننا ننتظر العمل المناسب أو الذي يضيف للفنان وليس مجرد السفر والخروج لكي يقدم أي عمل في الخارج، وأنا شخصيًّا سافرت مهرجانات كثيرة مثل كان وفينيسيا وكنت عضوة بلجنة التحكيم، وممكن تطلع من بلدك للعالمية وهو أمر وارد ولكن بموضوع عالمي ويخص العالم كله.

الجمهور يحاصر سيارة محمد رمضان بالمنصورة أثناء تصوير فيلم ع الزيرو (فيديو)

شاهد محمد رمضان ونيللي كريم في مركب بنيل المنصورة من كواليس فيلم ع الزيرو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدقهلية اليوم الدقهلية الفنانة نيللي كريم الفنان محمد رمضان العدل جروب المنصورة ثقافة المنصورة بنك مصر عيد الأضحي المبارك مدينة المنصورة محمد جمال العدل محافظة الدقهلية اليوم محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

شاهد محمد رمضان ونيللي كريم في مركب بنيل المنصورة من كواليس فيلم ع الزيرو

حالة الطقس غدا الثلاثاء 23-5-2023 في الدقهلية

ختام البطولة الدولية للتنس الأرضى بنادى جزيرة الورد في المنصورة

مدير تعليم الدقهلية يشهد يوم الثقافة بمدارس المنصورة

الأكثر قراءة

تحديث لحظي لسعر الذهب، ضربة قاسمة للذهب بسبب ارتفاع الدولار وأزمة سقف الدين

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق

بعد تجميده، كولر يحسم أخيرا موقفه من أيمن أشرف

تصرف مثير، أردوغان يرفض كوب ماء من حارسه الشخصي ويأخذه من ابنه (فيديو)

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

التصريح بدفن جثة شاب توفي في حادث سير بمدينة نصر

إعادة محاكمة 24 متهما في خلية الجوكر بعد قليل

Advertisements

منوعات

المزيد

انفجار البنتاجون.. قصة صورة هزت بورصة أمريكا ودفعت وزارة الدفاع للرد

دراسة تحذر: الحرارة تهدد حياة ملياري شخص وسيناريو قاتل في دولتين أفريقيتين

فقدته بالمرحاض قبل 13 عاما، أمريكية تستعيد خاتمها الذهبي المرصع بالألماس بطريقة لا تصدق

تغير المناخ يهدد أهم مصادر المياه العذبة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 23-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تعتبره روسيا سلاحها الخارق ضد أوكرانيا.. 10 معلومات عن الخنجر القناص كينجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية